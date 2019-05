VSM ACTIROX prämiert / Ausgezeichnet: VSM ACTIROX erhält German Innovation Award 2019 in Gold (FOTO)

Hannover (ots) -Das neueste Keramikkornschleifmittel von VSM, ACTIROX, wurdegestern Abend, am 28. Mai 2019, in Berlin bei der Preisverleihung zum"German Innovation Award" mit "Gold" in der Kategorie "Materials &Surfaces" ausgezeichnet. Mit seinem aggressiven und schnellen Schliffermöglicht es beim Schleifen von Stählen und Superlegierungenmaximalen Abtrag in kürzester Zeit - und steigert die Produktivitätsignifikant.Gold für VSM in der Kategorie "Materials & Surfaces"VSM ACTIROX erhielt den begehrten Award, der vom Rat fürFormgebung vergeben wird, in der Kategorie "Excellence in Business toBusiness - Materials & Surfaces". Mit dem Preis zeichnet der Ratbranchenübergreifend Lösungen und Produkte aus, die sich durchInnovationskraft und Mehrwert von vorhandenen Lösungen absetzen:"Insbesondere hoher Anwendernutzen, Wirkungskraft undWirtschaftlichkeit waren laut Ausschreibung die entscheidendenKriterien für die besten Innovationen. Auf ACTIROX trifft all dieswortwörtlich zu 100 Prozent zu", freute sich Simon Heuer, LeiterGlobales Produktmanagement und Anwendungstechnik, der zusammen mitClemens Megerle, Leiter Produktion & Entwicklung Schleifkorn, bei derPrämierung im Deutschen Technikmuseum in Berlin den Preis für VSMentgegennahm."Im Mittelpunkt der Bewertung der eingereichten Innovationen stehtdie Nutzerzentrierung. Sie ist das Differenzierungsmerkmal des GermanInnovation Award", erklärt Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer desRats für Formgebung. "Besonders gut gelingt das, wenn die künftigenNutzer frühzeitig in die Produkt- und Designentwicklung involviertwerden. Viele Unternehmen haben das erkannt und setzen aufentsprechende Methoden, um ein optimales Produkt zu entwickeln."Schleifen in Höchstgeschwindigkeit mit maximalem AbtragMit seinen neuentwickelten, geometrischen Schleifkörnern, die sichkontinuierlich selbst schärfen, ermöglicht ACTIROX Schleifen inHöchstgeschwindigkeit und deshalb rund doppelt so viel Abtrag wie beiherkömmlichen Keramikkorn-Schleifmitteln. Die Folge sind sinkendeBetriebskosten und ein deutlicher und nachweisbarerProduktivitätsschub für die Anwender: "Für unsere Kunden ist das einklarer Vorteil im umkämpften Wettbewerb. Als einer der weltweitführenden Anbieter von Keramikkorn-Schleifmittel sind wir sehr stolzauf die Auszeichnung für unsere selbst entwickelten, nachhaltigenHigh Tech Ceramics Made in Germany", so Heuer.Innovationen mit Mehrwert - der German Innovation AwardInitiiert und durchgeführt wird der German Innovation Award vomRat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Lebengerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftetwurde. Seit nunmehr 66 Jahren verfolgt die Stiftung das Ziel, dieWettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu fördern.Die Bewertungskriterien des German Innovation Award umfassenThemen wie Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit.Die Innovationsstrategie sollte Aspekte wie soziale, ökologische,ökonomische Nachhaltigkeit und den Energie- und Ressourceneinsatzberücksichtigen. Über die Gewinner hat eine hochkarätig besetzte Juryentschieden - darunter unabhängige, interdisziplinäre Experten ausIndustrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft.Weitere Informationen über VSM ACTIROX unterhttps://www.actirox.comÜber VSM:Die VSM AG ist mit über 150 Jahren Erfahrung eines der führendenUnternehmen im weltweiten Schleifmittelmarkt. Die Kernkompetenz liegtin der Herstellung von Schleifmitteln auf flexibler Unterlage. VSMentwickelt anspruchsvolle Schleifmittellösungen, die an diespeziellen Bedürfnisse für Industrie, Fachhandwerk und Fachhandelangepasst werden. Dabei steht der Kundennutzen klar im Vordergrund.Mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern ist VSM in 70 Ländernder Welt aktiv.Pressekontakt:VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AGSiegmundstraße 1730165 HannoverGermanySarah TrzynkaT +49 511 3526 334F +49 511 3526 362www.vsmabrasives.comOriginal-Content von: VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, übermittelt durch news aktuell