VSE: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie VSE am 06.06.2020, 09:49 Uhr, mit dem Kurs von 30.32 USD. Die Aktie der VSE wird dem Segment "Diversified Support Services" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die VSE-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die VSE-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Unterm Strich erhält VSE somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: VSE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um 5,28 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,04 Prozent im Branchenvergleich für VSE bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,43 Prozent im letzten Jahr. VSE lag 5,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von VSE investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.