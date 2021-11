VSE Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Für die Aktie Vse stehen per 20.11.2021, 07:12 Uhr 60.64 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Vse zählt zum Segment "Diversified Support Services".

Unsere Analysten haben Vse nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Vse-Aktie ein Durchschnitt von 46,95 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 60,64 USD (+29,16 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (51,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+16,73 Prozent Abweichung). Die Vse-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Vse erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Vse mit einem Wert von 67,13 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,26 , womit sich ein Abstand von 52 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Vse erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (67,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,64 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Vse erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.