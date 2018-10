VSDM-Fristverlängerung geht in die richtige Richtung / Vorgesehene Regelung verletzt aber das Wettbewerbsprinzip

Berlin (ots) - Wie von Zahnärzten und Ärzten vielfach gefordert,soll bei der Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) in den Praxendie gesetzliche Frist für die Durchführung desVersichertenstammdatenmanagements (VSDM) verlängert werden. DasVorhaben wird im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals(PpSG) auf den Weg gebracht. Dazu sagte Dr. Karl-Georg Pochhammer,stellv. Vorstandsvorsitzender der KassenzahnärztlichenBundesvereinigung:"Diese Fristverlängerung mindestens bis zum 30. Juni 2019 istunerlässlich und geht in die richtige Richtung. Eine Verlängerung umein Jahr bis zum 31. Dezember 2019 würde darüber hinaus denursprünglich mit dem e-Health-Gesetz intendierten realistischenAusstattungszeitraum wiederherstellen. Die Einsicht des Gesetzgebersträgt offensichtlich auch dem Umstand Rechnung, dass wir mitHonorarabschlägen für ein Versäumnis sanktioniert werden sollten, daswir nicht zu verantworten haben. Nach wie vor stapeln sich bei denwenigen zugelassenen Anbietern Bestellungen der Zahnärzte fürKonnektoren. Diese unbefriedigende Marktsituation haben nicht wirverursacht und dafür wollen wir auch nicht zur Kasse gebeten werden!"Ende September waren erst rund 10.000 von insgesamt 44.000Zahnarztpraxen an die TI angeschlossen. Zum gleichen Zeitpunkt habenZahnärztinnen und Zahnärzte jedoch auch bereits mehr als 23.000elektronische Praxisausweise bestellt, die für den Anschlusserforderlich sind. "Da Ausweis und Konnektor häufig gleichzeitigbestellt werden, ist das doch ein Indikator dafür, dass dieZahnärzteschaft den Ausbau der TI offensiv voranbringen will undnicht auf der Bremse steht", betonte Pochhammer."Die Absicht des Gesetzgebers, von der Kürzung der Vergütung biszum 30. Juni 2019 nur dann abzusehen, wenn die Praxis bereits vor dem1. Januar 2019 die Anschaffung der Ausstattung vertraglich vereinbarthat, sehen wir jedoch kritisch. Zum einen würde den derzeitzugelassenen Anbietern ein gesetzlich geschaffener Marktvorteilentstehen, da die Praxen sich mangels weiterer zertifizierterAusstattungspakete zwangsläufig für einen der beiden zugelassenenAnbieter entscheiden müssten. Anbieter, die erst zum Ende des Jahrsoder 2019 zugelassen werden, würden vom Markt ausgeschlossen. Das istmit dem Wettbewerbsprinzip unvereinbar. Zum andern entsteht durch dengeforderten Nachweis der Bestellung bei den KassenzahnärztlichenVereinigungen ein inakzeptabler bürokratischer Zusatzaufwand."Für den Fall, dass die Hersteller trotz Vertrag nicht liefern,haben die Zahnärzte darüber hinaus trotzdem zum 30. Juni 2019 mitSanktionen zu rechnen. "Das volle Risiko trägt also die Praxis,obwohl sie sich rechtzeitig vertraglich verpflichtet hat. Für einsolches Szenario müssen die Sanktionen ausgesetzt werden", fordertePochhammer. Auch drohe den Praxen eine Finanzierungslücke, da sichdie Höhe der Erstausstattungspauschale nach dem Zeitpunkt derInbetriebnahme und nicht nach dem Bestelldatum richte. "Die KZBVappelliert an den Gesetzgeber, rechtlich unmissverständlichklarzustellen, dass die Kassen dann in jedem Fall die Kostenerstatten, die bei Vertragsabschluss entstehen."Hintergrund: Die TelematikinfrastrukturZahnärzte, Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und weitereAkteure des Gesundheitswesens sollen künftig schneller und einfachermiteinander kommunizieren sowie medizinisch relevante Daten sicheraustauschen können. Das dafür notwendige digitale Kommunikationsnetzist die TI. Für den Zugriff werden zertifizierte Komponenten undDienste benötigt: Ein elektronischer Praxisausweis, einKartenterminal sowie ein Konnektor und ein so genannterVPN-Zugangsdienst, über den die gesicherte Verbindung zur TIhergestellt wird.Weiterführende InformationenGemeinsam mit der KZV Sachsen hat die KZBV ein Video zur Anbindungan die TI veröffentlicht. Weitere Informationen stellt die KZBV inihrer Praxisinformation "Anbindung an die Telematikinfrastruktur" undauf ihrer Website zur Verfügung.Pressekontakt:Kai FortelkaTel. 030 28 01 79 27E-Mail: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell