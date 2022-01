VSBLTY Groupe Technologies-Aktie: Die Talfahrt dürfte fortgesetzt werden

Nachdem die Aktie der VSBLTY Groupe Technologies Mitte November bei 1,40 Euro ein Hoch erreichte, ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Diese hielt auch im neuen Jahr an und erreichte den 50-Wochendurchschnitt bei 0,60 Euro. Er wurde in der Vorwoche unterschritten. In dieser Woche scheitern die Bullen daran, den gleitenden Durchschnitt erneut zu überwinden.

VSBLTY Groupe Technologies-Aktie: Diese Marken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung