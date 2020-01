VR-Training: TÜV SÜD Akademie erhält Immersive Learning Award (FOTO)

München (ots) - Die Gewinner stehen fest: Auf der Learntec, der größten Messefür digitales Lernen in Europa, hat die TÜV SÜD Akademie den Immersive LearningAward für das beste Customer Project gewonnen. Die Jury in Karlsruhe würdigtedas vorgestellte Übungsszenario zur E-Mobility als zukunftsweisend. Die Schulungbeinhaltet Trainings mit Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und 360Grad-Trainings. Besonders die Umsetzung der Schulungen kam bei der Jury gut an:Neben herausragend vielen Interaktionsmöglichkeiten gefiel besonders dieEinführung und Begleitung der Lernenden.Bereits 2018 wurden VR-Schulungen der TÜV SÜD Akademie mit einem ImmersiveLearning Award ausgezeichnet, damals für die herausragende Visualisierung imBereich der Schaltbefähigung unter Abbildung eines lebensgefährlichen Prozesses- der Freischaltung von Hochvoltanlagen. Seither hat sich nach Ansicht der Jurydie Umsetzung der virtuellen Szenarien noch einmal deutlich verbessert. "TÜV SÜDist einer der wenigen Schulungsanbieter, der über mehrere VR-Experiences verfügtund damit Trainings deutschlandweit anbietet und ergänzt. Sowohl bezüglich derAnzahl der Standorte, an denen Blended Learning Seminare veranstaltet werden, indenen VR-Lerneinheiten integriert sind, als auch bei der Vielfältigkeit derInhalte liegt die TÜV SÜD Akademie damit weit vorne", erklärt Torsten Fell,Gründer und Leiter des Immersive Learning Instituts. Ablauf und Visualisierungder Übungen zum Thema E-Mobility wirkten absolut real. Eine Gefährdung derTeilnehmer durch Stromschläge ist bei virtuellen Trainings ausgeschlossen,außerdem sind diese kostengünstiger und logistisch einfacher umsetzbar.Virtuelles Lernen wird wichtigerDie feierliche Preisverleihung fand im Rahmen der Messe Learntec am Abend des29. Januar in Karlsruhe statt. Insgesamt hatten sich sechs Bewerber aus demBereich Corporate Learning in der DACH-Region zum Thema Virtual Realitybeworben. Die Learntec hat dem Bereich des virtuell unterstützten Lernens indiesem Jahr eine ganze Halle zur Verfügung gestellt. Neben Ständen der Anbietervon digitalen Lehr- und Lernszenarien gab es auch Vorträge zum Thema. Unter denExperten war auch Oswin Breidenbach, Informationsmanager bei der TÜV SÜDAkademie: "Lerninhalte digital zu vermitteln wird immer wichtiger. Wir erhaltensehr positive Rückmeldungen zu unseren VR-Trainings. Die Seminarteilnehmer sindvon den vielen Interaktionsmöglichkeiten und den Vor- und Nachbearbeitungsphasenfasziniert und lernen dadurch insgesamt effizienter." Die TÜV SÜD Akademie hatim Bereich 360 Grad- und VR-Schulungen bisher etwa 160 Seminare mit rund 2.200Teilnehmern veranstaltet - und das Angebot an neuen Lernformaten wirdkontinuierlich ausgeweitet und aktualisiert.TÜV SÜD Akademie erweitert VR-SchulungsangebotDerzeit werden die prämierten Seminare zur E-Mobility noch als Pilotprojekte anverschiedenen Standorten finalisiert, doch noch im ersten Quartal 2020 werdensie standardmäßig in das Akademie-Programm übernommen. Zudem werden dieTrainings um weitere Fahrzeuge und Handlungen erweitert. Ebenfalls noch indiesem Quartal bietet ein neues VR-Seminar beispielsweise die Möglichkeit, dasFreischalten eines Hochvolt-Fahrzeugs am Beispiel eines BMWi3 zu erlernen. NeueAngebote im Bereich Virtual Reality beinhalten außerdem Szenarien für LKW-Fahrerund Transporteure zur Ladungssicherung und zum Thema Gefahrguttransporte (ADR).360°-Schulungen sind des Weiteren zu Brandmeldeanlagen, zum Blitzschutz und zuWasserstofftankstellen geplant und richten sich an entsprechende Fachleute. Auchein Virtual Reality Szenario zum Brandschutz wird gerade entwickelt.Alle Informationen zu Schulungen rund um Elektromobilität und Hochvolttechniksind hier zu finden: www.tuvsud.com/akademie/hochvolt.Das aktuelle Weiterbildungsprogramm sowie die Termine der TÜV SÜD Akademiefinden Interessierte unter: https://www.tuvsud.com/de-de/store/akademie.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuvsud.com/deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4506942OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell