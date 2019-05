VR Payment startet eigene App für Kartenzahlungen (FOTO)

Frankfurt (ots) -+ Einzige App für Kartenzahlungen, die das beliebteste deutscheKartenzahlungsmittel Girocard unterstützt+ Die deutsche Alternative zu SumUp und iZettleVR Payment, der Zahlungsspezialist der GenossenschaftlichenFinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, launcht VR-pay:Me, dieerste App für Händler, die speziell für den deutschen Marktentwickelt wurde. Ähnlich wie bei den Anbietern SumUp oder iZettlekönnen Händler und Dienstleister damit Kartenzahlungen per Smartphoneakzeptieren. Der entscheidende Vorteil der neuen Lösung: VR-pay:Mebasiert auf der in Deutschland meistgenutzten Bezahlkarte "Girocard".Mit der VR-pay:Me App können Händler und Dienstleister erstmalsdie 110 Millionen Girocards in Deutschland über das inländischeGirocard-System per Smartphone akzeptieren. Selbstverständlich werdenMaestro und VPay ebenso unterstützt wie Kreditkarten und SmartphoneDienste wie Apple Pay und Google Pay.Deutsche bezahlen bargeldlos immer häufiger über die Girocard"Wir schließen mit VR-pay:Me eine Lücke in der deutschenPayment-Landschaft", sagt Carlos Gómez-Sáez, CEO von VR Payment."Bisher gab es schlicht keine App-Lösung, die den speziellenBedürfnissen hierzulande Rechnung trägt - mit VR-pay:Me wird erstmalseine Lösung gezielt für den deutschen Markt angeboten. Nahezu alleDeutschen besitzen mindestens eine Girocard. Und sie bezahlen immerhäufiger damit, wie die aktuelle Statistik der EURO Kartensystemezeigt. Wir bieten Händlern jetzt die Möglichkeit, einfach und günstigbargeldlose Zahlungen über ein inländisches, sehr sicheres System zuakzeptieren", so Gómez-Sáez.VR Payment entwickelt als Kompetenzzentrum der VolksbankenRaiffeisenbanken neue Bezahllösungen konsequent entlang der Bedarfeund Realitäten des deutschen Marktes und ist der einzige Full-ServiceZahlungsdienstleister, der komplett in der Hand deutscher Banken ist."Wir kennen als Teil der DZ BANK Gruppe sowohl den deutschen Handelals auch die deutschen Konsumenten sehr gut. Auf dieser Grundlagehaben wir die App entwickelt, die es in Sachen Komfort undBedienbarkeit ohne Frage mit SumUp oder iZettle aufnimmt", sagtGómez-Sáez.Alle Infos für Händler innerhalb der AppDie intuitive Bedienbarkeit von VR-pay:Me ermöglicht Händlern undDienstleistern einen schnellen und einfachen Einstieg in die Welt desbargeldlosen Bezahlens: Rechnungsbeträge werden direkt in der App aufdem Smartphone eingegeben. Für die Zahlungsabwicklung kommt einmobiles Terminal zum Einsatz, das über die VR-pay:Me App gesteuertwird. Das Belegmanagement läuft komplett digital, Kassenbons könnenaus der App heraus per E-Mail versendet werden. Für eine guteÜbersicht wird auch das gesamte Back-End in der Anwendungdargestellt: Händler können ihre Transaktionszahlen und Umsätze inEchtzeit einsehen. Gibt es Änderungen oder wichtige Hinweise zumbargeldlosen Zahlungsverkehr, werden diese ebenfalls direkt in derApp angezeigt. Praktische Features wie eine Schnelltastenbelegung fürFestbeträge oder ein integrierter Taschenrechner erleichtern demHändler zusätzlich die Abwicklung.Aktuell wird die App mit ausgewählten Händlern getestet. Deroffizielle Launch erfolgt am 1. Juli 2019: Unternehmen können sichdie App dann über den App Store oder den Google Play Store kostenlosherunterladen. Auf www.vr-pay.me kann der Akzeptanzvertragangefordert werden. Nach Vertragsabschluss erhalten die Händler denhandlichen Kartenleser, der dann direkt einsatzbereit ist.Je nach Nutzung das passende PreismodellBei VR-pay:Me haben Händler die Wahl zwischen zwei günstigenPreismodellen: Für regelmäßige Nutzer gibt es das VR pay kompaktModell mit einem monatlichen Inklusiv-Volumen von 1.500 EuroTransaktionsumsatz zu einem festen Preis von 15,90 Euro pro Monat undeiner Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Hier sind alle Kartenarten fürden Händler enthalten.Für den flexiblen Einsatz von VR-pay:Me gibt es einnutzungsabhängiges Preismodell ohne monatliche Grundgebühr undVertragslaufzeit. Kosten entstehen nur bei tatsächlichem Umsatz überdie App: pro Transaktion 20 Cent zuzüglich durchschnittlich 0,185Prozent bei Zahlungen per Girocard, bei Debitkartenzahlungenzuzüglich 0,65 Prozent sowie 1,99 Prozent bei Kreditkartenzahlungen.Ob mobile Kassenszenarien, Sonderverkaufsstellen oder Geschäfte beimKunden vor Ort- mit VR-pay:Me sind bargeldlose Zahlungen auch fürkleine Händler einfach und günstig realisierbar.VR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlandsund einziger Full-Service Anbieter aus dem deutschen Bankensektor.Als Spezialist für bargeldloses Be-zahlen der GenossenschaftlichenFinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken entwickelt VR Paymentinnovative Lösungen für den On- und Offline-Handel, die konsequentauf die Bedürfnisse des deutschen Marktes ausgerichtet sind. DieBasis für dieses Wissen: 18,5 Millionen Mitglieder. Vom Netzbetriebüber Kartenakzeptanz bis hin zu innovativen In-App-Lösungen - VRPayment verantwortet mit über 120.000 Terminals und 4,7 MillionenKreditkarten insgesamt ein Transaktionsvolumen von rund 38 MilliardenEuro in 2018. Für das E-Geldinstitut, das ein Unternehmen der DZ BANKGruppe ist, arbeiten rund 300 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurtam Main und Ettlingen.

Akzeptanzvertrag und Terminal www.vr-pay.me