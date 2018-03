Strasbourg (ots) - Die erste Virtual-Reality-Produktion vonJonathan Meese und seiner Mutter Brigitte Meese ist eine Reise insHerz der Diktatur der Kunst. In der VR-Fiktion "Mutter und Sohn =Realität trifft Kunst (Z.U.K.U.N.F.T. der Unendlichkeit)" (VR-Fiktionvon René Päpke und Robin von Hardenberg, ZDF/ARTE, BerlinerFestspiele/Immersion, Kobalt Kreation, Deutschland 2018, 8 Min.), dieARTE und die Berliner Festspiele gemeinsam entwickelt haben, könnendie Zuschauer unmittelbar bei der Arbeit des Künstlers dabei sein. Imvirtuellen Atelier des Künstlers erleben die Betrachter dieEntstehung eines 360°-Gesamtkunstwerks der Zukunft.Die VR-Fiktion wird ab 21. April in der kostenlos erhältlichenARTE360 VR-App für die Systeme iOS, Android, Gear VR und Daydream undauf der ARTE-Website (Link: https://sites.arte.tv/360/de) verfügbarsein. Vom 21. bis 29. April ist die als Auftragswerk entstandeneVR-Arbeit von Jonathan Meese und seiner Mutter im Gropius Bau als360°-Film zu erleben. (SA, 21.4. & SO, 22.4.2018, 10:00-22:00, MO,23.4.2018, 10:00-19:00, DI, 24.4.2018, geschlossen, MI, 25.4. bis SO,29.4.2018, 10:00-19:00)In einer mehrjährigen Kooperation erforschen ARTE und die BerlinerFestspiele/Immersion gemeinsam mit Künstlern die Möglichkeiten undGrenzen der Medien Virtual Reality Experience und des 360°-Films.Während die Technologie Spielentwickler bereits seit Jahreninspiriert, beginnen heute auch Künstler, mit dem Medium VR zuexperimentieren, um neue Räume für Kunst zu erschließen - und zuerkunden. Diese Entwicklung will die Programmreihe Immersion fördernund vorantreiben. Nach dem gemeinsamen Auftaktprojekt "RHIZOMAT VR"von Mona el Gammal, feiert nun Jonathan und Brigitte MeesesVirtual-Reality-Produktion Premiere.Presse-Preview am Freitag, den 20. April 2018, 15-17 Uhr, GropiusBau, 1. OG: Akkreditierung bis zum 16. April unterpresse@berlinerfestspiele.de (Pressebüro der Berliner Festspiele /Svenja Kauer / Tel +49 30 254 89 267).Pressekontakt:Manuel Schönungmanuel.schoenung@arte.tvTel +33 88 14 2009@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell