VP Bank: Alles unter Kontrolle?

Am 26.05.2020, 14:36 Uhr notiert die Aktie VP Bank an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 126.4 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um VP Bank auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von VP Bank sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent liegt VP Bank 0,78 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,15. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der VP Bank beläuft sich mittlerweile auf 147,74 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 126,4 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,44 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 123,19 CHF. Somit ist die Aktie mit +2,61 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".