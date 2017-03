Berlin (ots) - Die Regierungschefinnen und Regierungschefs derLänder haben auf ihrer heutigen Konferenz den zweitenGlücksspieländerungsstaatsvertrag unterzeichnet und damit den Wegfreigemacht für eine Reformierung des gerade im Bereich derSportwetten als gescheitert geltenden erstenGlücksspieländerungsstaatsvertrages. Statt des von Anbietern,Gerichten und der Europäischen Kommission kritisierten Modells einerzahlenmäßig auf 20 begrenzten Konzessionierung von Sportwetten, setztder neue Änderungsstaatsvertrag als zentrale Änderung auf einequalitative Erlaubniserteilung.Dr. Matthias Kirschenhofer, Geschäftsführer der Sport1 Media GmbHund Vorsitzender des Arbeitskreises Wetten im VPRT, sagt zu demErgebnis der Konferenz: "Der VPRT hatte stets gefordert, insbesonderedie quantitativen Begrenzungen bei den Sportwettenkonzessionenaufzuheben. Von daher ist die heutige Entscheidung als ein ersterSchritt in die richtige Richtung zu begrüßen, auch wenn ei-ne echteMarktliberalisierung über alle Angebote hinweg noch aussteht."Denn aus Sicht des Verbandes gibt es weitergehenden Reformbedarf,vor allem mit Blick auf die einschlägigen Werbevorschriften. HierzuKirschenhofer: "Eine praktikable, rechtssichere und möglichstumfassende Bewerbung von Sportwetten und weiteren Angeboten ist fürdie Medienunternehmen ein sehr relevanter Refinanzierungsfaktor. Hierlassen die Länder eine Chance ungenutzt, um gerade derKanalisierungsfunktion, die von Werbung ausgeht, Nachdruck zuverleihen. Stattdessen beharrt man beim Alten." Nach Unterzeichnungdes Änderungsstaatsvertrages muss dieser von den Länderparlamentenratifiziert werden, damit er am 1. Januar 2018 in Kraft treten kann.Über den VPRT:Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- undTelemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- undMobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder DeutschlandsMedienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damitdas auch in der digitalen Welt so bleibt, müssen die regulatorischen,technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. AlsWirtschaftsverband unterstützen wir unsere Unternehmen im Dialog mitPolitik und Marktpartnern beim Erreichen dieses Ziels - national undauf EU-Ebene.Pressekontakt:Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut SchultzHartmut Schultz Kommunikation GmbHTel. +49 30 3 98 80-101,hs@schultz-kommunikation.comOriginal-Content von: Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT), übermittelt durch news aktuell