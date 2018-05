VPRT-Vorstandsvorsitzender Hans Demmel zur angekündigten Übernahme von Unitymedia durch Vodafone

Berlin (ots) - Zu der heute angekündigten Übernahme von Unitymediadurch Vodafone erklärte Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender desVerbands Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) und Geschäftsführervon n-tv:"Für die deutschen Sender ist dies keine gute Nachricht. Letztlichsehen sie sich mit einer massiven Verschiebung derVerhandlungspositionen konfrontiert. Mit der geplanten Fusionentstünde ein Kabelgigant, der den deutschen TV-Markt dominierenwürde. Ohne eine Einigung mit dem neuen Betreiber wäre nämlich keinbisher im Kabel verbreitetes Programm überlebensfähig. Dazu kommt,dass auch in den neuen Märkten, also bei der OTT- undMobile-Verbreitung aufkeimender Wettbewerb, auch außerhalb derKabelgebiete schwieriger werden würde. Im Ergebnis ist dieMeinungsvielfalt und Vielfalt von Anbietern sowie Angeboten imdeutschen Medienmarkt gefährdet, was nicht nur für die Unternehmen,sondern auch für die Verbraucher zur schlechten Nachricht werdenkann."Über den VPRT:Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- undTelemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- undMobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder DeutschlandsMedienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damitdas auch in der digitalen Welt so bleibt, müssen die regulatorischen,technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. AlsWirtschaftsverband unterstützen wir unsere Unternehmen im Dialog mitPolitik und Marktpartnern beim Erreichen dieses Ziels - national undauf EU-Ebene.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVerband Privater Rundfunk und Telemedien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vprt.dewww.vprt.deOriginal-Content von: Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT), übermittelt durch news aktuell