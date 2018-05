VPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018 / Audio- und audiovisuelle Medien erreichen 6 Milliarden Euro Werbeumsätze in Deutschland

Berlin (ots) -- Umsatzentwicklung 2017-2018: Wachstum und Rekordumsätze in allenSegmenten der Audio- und audiovisuellen Medien- Trendprognose 2019-2023: Gute Wachstumschancen, aber Risikendurch innovations- und wettbewerbshemmende RegulierungDer Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT)veröffentlicht anlässlich der heutigen Jahresversammlung "Plenum derWerbung" des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW)seine Frühjahrs-prognose zur Entwicklung des Werbemarktes 2018 fürRadio-, Audio-, TV- und Bewegtbildwerbung. Für die Audio- undaudiovisuellen Medien erwartet der Verband für das laufende Jahr 2018erstmals einen Werbemarktanteil von 40 Prozent (2017: 38,4 Prozent)und Umsätze von über 6 Milliarden Euro (Vj.: 5,9 Milliarden Euro).Das entspricht einem Umsatzzuwachs von 2,5 bis 3,4 Prozent (Vj.: 2,4Prozent).Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT: "Das Wachstum unsererBranche belegt eindrucksvoll die volkswirtschaftliche Bedeutung deraudiovisuellen Medien in Deutschland, deren wirtschaftliche Effektesich auf zahlreiche andere Branchen positiv auswirken. Dieseerfreuliche Entwicklung kann durch das fehlende Level-Playing-Fieldin Deutschland und Europa schnell wieder in Frage gestellt werden.Die audiovisuelle Industrie ist hier auf eine entsprechendeHarmonisierung der Regulierung für alle Marktteilnehmer angewiesen."Die Netto-Werbeumsätze des Fernsehens in Deutschland werden lautVPRT-Prognose 2018 um 1,0 bis 1,5 Prozent (Wachstum 2017: 0,7Prozent) auf rund 4,7 Milliarden Euro (Umsatz 2017: 4,6 MilliardenEuro) steigen. Der Werbemarktanteil der Fernsehwerbung soll 2018 rund31 Prozent erreichen (Vj.: 30,0 Prozent). Für die Netto-Werbeumsätzeaus Instream-Videowerbung erwartet der Verband 2018 ein Wachstum von15 bis 20 Prozent (Vj.: 21,2 Prozent) auf rund 0,6 Milliarden Euro(Vj.: 0,5 Milliarden Euro). Insgesamt werden dieBewegtbildwerbeumsätze 2018 um 2,3 bis 3,3 Prozent (Wachstum 2017:2,3 Prozent) auf den Höchstwert von 5,2 Milliarden Euro ansteigen,nachdem im Vorjahr erstmalig die Rekordmarke von 5 Milliarden Euroüberschritten wurde. 2018 werden voraussichtlich nochmals rund 150Millionen Euro (2017: 115,4 Millionen Euro) zusätzlich in Fernseh-und Videowerbung investiert.Für die Netto-Werbeumsätze des Radios wird für 2018 ein Anstieg um2,5 bis 3,0 Prozent (Wachstum 2017: 2,2 Prozent) auf erstmals über800 Millionen Euro (Umsatz 2017: 784 Millionen Euro) erwartet. DieVPRT-Prognose geht für 2018 von einem weiter steigendenWerbemarktanteil von Radio auf über 5,3 Prozent aus (2017: 5,1Prozent). Im Segment Instream-Audiowerbung prognostiziert der Verbandfür 2018 auf vergleichsweise niedriger Basis einen Anstieg derNetto-Werbeumsätze um 30 bis 40 Prozent (Wachstum 2017: 38,1 Prozent)auf 38 bis 41 Millionen Euro (Umsatz 2017: 29 Millionen Euro).Insgesamt werden in Radio- und Audiowerbung voraussichtlich rund 30Millionen Euro (2017: 25 Millionen Euro) zusätzlich investiert, beieinem Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,3 Prozent (Wachstum 2017: 3,2Prozent) auf 845 Millionen Euro (2017: 813 Millionen Euro).Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung des VPRT: "Dieaktuelle Prognose dokumentiert die nachhaltige Wachstumskraft unsererBranche. Dabei ist der Trend ungebrochen, dass der Werbewert derklassischen linearen Mediennutzung auf hohem Niveau moderat steigt,während wir in neuen Angebotsformen auf relativ niedrigem Niveau einehohe Wachstumsdynamik sehen."In seiner Trendprognose für die kommenden fünf Jahre bis 2023rechnet der VPRT mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Audio-und audiovisuellen Medieninhalten und Werbemöglichkeiten.Der VPRT prognostiziert insbesondere für nonlineare undinteraktive Angebotsformen der Audio- und audiovisuellen Medien fürdie kommenden fünf Jahre eine hohe Innovationsdynamik und einzweistelliges prozentuales Wachstum der Werbeumsätze. Für lineareAngebote rechnet der Verband mit einer weiterhin stabilen positivenEntwicklung und mit moderatem Wachstum. Gleichzeitig erwartet derVerband für die kommenden Jahre eine sehr hohe Wettbewerbsdynamik beifortschreitender Fragmentierung und zunehmender Konvergenz vonAngebots- und Werbeformen. Datengetriebene Geschäftsmodelle derAudio- und audiovisuellen Medien, wie beispielsweise Programmaticoder Addressable Advertising, sollen weiter an Bedeutung gewinnen,auch wenn die Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung sowie derE-Privacy-Verordnung auf diesen Markt noch nicht einschätzbar sind.Mit seinen heute veröffentlichten Zahlen ergänzt der VPRT dieoffizielle deutsche Werbestatistik des ZAW, die unter anderem auf denjährlich vom VPRT erhobenen Umsatzmeldungen basiert. DieVPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018 basiert aufUnternehmensbefragungen und Experteninterviews. Die angegebenenWerbemarktanteile beziehen sich auf die Netto-Werbeeinnahmenerfassbarer Werbeträger gemäß ZAW-Werbestatistik.Downloads:Tabellen zur VPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018https://www.vprt.de/pressemitteilungenGrafiken zur VPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018https://www.vprt.de/pressebilderPublikation der VPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018https://www.vprt.de/publikationen/Weitere VPRT-PublikationenDer VPRT begleitet die Marktentwicklung der Audio- undaudiovisuellen Medien in Deutschland mit regelmäßigen Erhebungen undVeröffentlichungen. In diesem Jahr hat der Verband bereits dieVPRT-Mediennutzungsanalyse 2017 (http://ots.de/MdZ0KH) veröffentlichtund wird nach der vorliegenden Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit seinerPay-TV-Statistik (Juli) aufzeigen und im Herbst die Umsatzprognosefür alle Umsatzsegmente der audiovisuellen Medien 2018 (Oktober)veröffentlichen.Aktuelle Daten zur Marktentwicklung finden Sie unter:www.vprt.de/themen/marktentwicklungÜber den VPRT:Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- undTelemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- undMobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder DeutschlandsMedienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. DerVerband unterstützt seine Mitgliedsunternehmen im Dialog mit Politikund Marktpartnern, damit auch in der digitalen Welt dieregulatorischen, technologischen und wirtschaftlichenRahmenbedingungen stimmen - sowohl national als auch auf EU-Ebene.Ab dem 21. 