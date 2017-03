VPRT: Bundestag leistet mit Kartellrechtsnovelle Beitrag für zukunftstaugliche Medienregulierung

Berlin (ots) - Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.(VPRT) begrüßt, dass der Deutsche Bundestag mit der gesternverabschiedeten neunten Novelle des Gesetzes gegenWettbewerbsbeschränkungen (GWB) einen wichtigen Schritt in Richtungeiner zukunftstauglichen Medienregulierung gemacht hat. Neben derUmsetzung der EU-Richtlinie zu Schadensersatz bei Kartellschäden wirddas GWB nun den Anforderungen, die die fortschreitende Konvergenz undhohe Dynamik auf den digitalen Medienmärkten an die betroffenenUnternehmen stellt, besser gerecht und setzt wesentliche Punkte ausdem Bericht der Bund-Länder-Kommission um.VPRT-Vorstandsvorsitzender Hans Demmel: "Getreu dem Motto 'SteterTropfen höhlt den Stein' hat unser Einsatz für eine konvergenteMedienordnung nun auch im Kartellrecht erste zarte Früchte getragen.Dass das Kartellamt und die Medienaufsicht zukünftig an mehrerenStellen enger zusammenarbeiten sollen, ist ein guter Anfang. Wichtigwäre darüber hinaus aber auch eine weitergehende Berücksichtigung vonMedienvielfaltsaspekten gewesen, die nationalen audiovisuellenAnbietern mehr Spielraum gewährt".Neben der besseren Verzahnung von Kartell- und Medienrecht wurdenaußerdem die sogenannten Aufgreifschwellen für Zusammenschlüsse imRundfunkbereich angepasst. Dies verschafft insbesondereHörfunkanbietern mehr wirtschaftliche Flexibilität im sichverschärfenden digitalen Wettbewerb. Während Presseverlage mit einerAusnahme bedacht wurden, fanden die über den Bundesrat eingebrachtenkartellrechtlichen Privilegierungen für die öffentlich-rechtlichenSender keine Mehrheit. Hierzu Hans Demmel: "Das Parlament hat richtigentschieden, diesen Partikularinteressen nicht nachzugeben. So konnteverhindert werden, dass sich die bestehende Schieflage im dualenRundfunksystem zu Lasten der kommerziellen Anbieter weiterverschlechtert."Über den VPRT:Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- undTelemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- undMobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder DeutschlandsMedienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damitdas auch in der digitalen Welt so bleibt, müssen die regulatorischen,technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. AlsWirtschaftsverband unterstützen wir unsere Unternehmen im Dialog mitPolitik und Marktpartnern beim Erreichen dieses Ziels - national undauf EU-Ebene.Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselFür Rückfragen:Pressesprecher Hartmut SchultzHartmut Schultz Kommunikation GmbHTel.: +49 30 3 98 80-101office-de@schultz-kommunikation.comwww.schultz-kommunikation.comOriginal-Content von: Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT), übermittelt durch news aktuell