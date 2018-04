Der VPH (Verband der Privaten Hochschulen e.V.) weist die Vorwürfe und Vorschläge des DHV (Deutscher Hochschulverband) zurück

Heidelberg (ots) - Anfang April appellierte der DHV, dieWettbewerbsfähigkeit privater Einrichtungen durch die Annäherung anden Status des wissenschaftlichen Personals an staatlichenHochschulen zu erhöhen.Der VPH vertritt die Meinung, dass die deutschen Hochschulenweitgehend unabhängig von staatlichem Einfluss ihr Lehrangebotverbessern sollten und setzt sich für Gleichbehandlung vonstaatlichen und privaten Hochschulen ein. ObligatorischeQualitätssicherung soll für alle Hochschulen und nicht nur fürprivate Hochschulen gelten. Während letztere praktisch alleStudiengänge akkreditiert haben, ist das bei ersteren nicht der Fall.Die privaten Hochschulen bieten individuelle Betreuung mitdeutlich größerer Praxisnähe und Betreuungsrelation als diestaatlichen Hochschulen. Sie stellen sicher, dass Studienangebote demgesellschaftlichen Bedarf an akademischer Weiterbildung für breiteBevölkerungsschichten auf effiziente Weise gerecht werden.Die Studenten stehen an den privaten Hochschulen im Zentrum undgenießen eine professionelle Lehrorganisation und eine sehr hoheServiceorientierung. Die Abbruchquote liegt bei 8%, bei denstaatlichen ist es 21%.Der kontinuierliche Aufbau eines Stamms von qualifiziertenProfessoren an den privaten Hochschulen (Verdoppelung der Professurenin den letzten 10 Jahren) zeigt, dass immer mehr Wissenschaftler dieFreiheit und Autonomie des privaten Hochschulsystems gegenüberdemjenigen des staatlichen (Hochschulsystems) bevorzugen.Das WISO-Institut hat berechnet, dass die privaten Hochschulen denStaat jährlich um 300 Mio. Euro entlasten. Nach Berechnungen desInstituts der deutschen Wirtschaft gehen den privaten Hochschulenallein durch die Nichtweitergabe der Hochschulpakt-Mittel durch dieLänder mehrere Millionen Euro jährlich verloren. Von 2007 bis 2015waren dies rund 650 Millionen.Sieht so Wettbewerbsgleichheit in Deutschland aus?Der VPH vertritt 79 Mitgliedshochschulen und engagiert sichinsbesondere für einen fairen Wettbewerb im Hochschulwesen, Autonomieder Hochschulen und die Entwicklung transparenter Kriterien zurVerbesserung der Qualität in Lehre und Forschung.Pressekontakt:Piret Lees, service@private-hochschulen.netTel. 06221 883616Original-Content von: Verband der Privaten Hochschulen (VPH), übermittelt durch news aktuell