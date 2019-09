VÖB-Service erwirbt Mehrheitsbeteiligung an safir WID / Digitalisierung von Prozessen im Fördergeschäft

Bonn/Berlin (ots) -- Online-Navigator für über 2.000 Förderinstrumente in Deutschland- Beleglose Darlehens-Verarbeitung von Fördermittelkrediten- Unterstützung von Gründern, Kommunen oder mittelständischenUnternehmenDie VÖB-Service GmbH hat 51 % der Geschäftsanteile an der safirWirtschaftsinformationsdienst GmbH (safir WID) übernommen. Die safirWID ist ein spezialisierter Software- und Datenbankentwickler fürFördermittelinformationen mit Sitz in Berlin. Gemeinsam entwickeltendie beiden Unternehmen bereits in der Vergangenheit dieBankensoftware BeDarV® zur Kreditsachbearbeitung von Fördermitteln,mit deren Unterstützung die Prozesse der beteiligten Institute(Kreditnehmer, Hausbank, Zentralinstitut, Förderinstitut)vollumfänglich digitalisiert werden können.Fördermittel sind hochgradig attraktiv. Je nach Finanzbedarf undZielgruppe bieten Bund und Länder - teilweise mitfinanziert ausMitteln der EU - unterschiedliche Förderinstrumente zur Unterstützungvon Gründerinnen und Gründern, öffentlichen Einrichtungen undKommunen oder mittelständischen Unternehmen an. Insbesondere kleinenund mittleren Unternehmen bieten Fördermittel zahlreicheMöglichkeiten, Vorhaben effizient und kostengünstig zu realisieren.Derzeit sind allein in Deutschland mehr als 2.000 Förderinstrumenteverfügbar. Für viele Adressaten ist das Fördermittel-Universum jedochundurchschaubar, der Informationsbedarf hoch. Hier bieten VÖB-Serviceund safir WID gemeinsame IT-Lösungen und Dienstleistungen an. Dazugehören kundenseitige Prozessunterstützungen, aber auch dieFördermittelrecherche, Online-Kredit- und Steuerrechner, dieDigitalisierung von Prozessen im Fördergeschäft sowie die belegloseDarlehens-Verarbeitung von Fördermittelkrediten.Durch die jetzt erfolgte Mehrheitsbeteiligung von VÖB-Service ansafir WID rücken beide Unternehmen noch enger zusammen. "Der bereitsseit Jahren gelebte Schulterschluss im Fördermittelgeschäft wirddamit auf eine neue Ebene gehoben. Für Produkte und Dienstleistungenim Fördermittelgeschäft erhöhen wir den Kundennutzen deutlich", sagtStephan Henkel, Geschäftsführer der VÖB-Service GmbH.Über safir WID:Die safir Wirtschaftsinformationsdienst GmbH, Berlin, ist eine 51% Tochtergesellschaft der VÖB-Service GmbH. Die Gesellschaft wurde1998 von Thilo Kind gegründet, der die restlichen 49 % derUnternehmensanteile hält und als Geschäftsführer der Gesellschafttätig ist. safir WID stellt Software-Produkte und Dienstleistungen imFördermittelgeschäft zur Verfügung. Dazu gehört u.a. die Recherchevon Informationen zu Fördermitteln von Bund, Ländern und der EU undihre softwaretechnologische Verarbeitung, die Entwicklung undVermarktung von Beratungslösungen für Finanzdienstleister mit undohne Fördermitteldatenbanken sowie die Software- undDatenbankentwicklung. Bekannte Produkte von safir WID sind u.a.InvestInform® und ComFiP®.Über VÖB-Service:Die VÖB-Service GmbH mit Sitz in Bonn wurde 1991 gegründet und isteine 100%ige Tochtergesellschaft des Bundesverbandes ÖffentlicherBanken Deutschlands e.V., VÖB. Sie ist Anbieter vonBeratungsdienstleistungen, Softwareprodukten und Bildungsmaßnahmenfür die VÖB-Mitgliedsunternehmen, Kommunen sowie die gesamte Kredit-und Immobilienwirtschaft. Das Angebot von VÖB-Service gliedert sichin die vier Leistungsfelder Bankensoftware, Academy,Informationsdienste und Beratung. Die Kernkompetenzen umfassenspezielle bankfachliche und regulatorische Themen. Mit der Academy ofFinance betreibt VÖB-Service eine der größten kreditwirtschaftlichenAkademien in Deutschland, die zudem Bildungseinrichtung der HypZertGmbH für angestellte sowie freiberuflich tätige Immobiliengutachterist.Pressekontakt:Dr. Stefan HirschmannMitglied der GeschäftsleitungVÖB-Service GmbHTelefon: +49 228 8192-138E-Mail: stefan.hirschmann@voeb-service.deOriginal-Content von: VÖB-Service, übermittelt durch news aktuell