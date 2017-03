VÖB-Experten bleiben nach Kursrally trotz politischer Risiken zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate halten die Experten des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) das weitere Potenzial am Aktienmarkt überwiegend für überschaubar.



Fast alle rechnen mit vorübergehenden Rückschlägen, sehen aber vorerst keinen dauerhaften Umschwung. Trotz der politischen Unsicherheit durch die sich verändernde US-Politik, den bevorstehenden Brexit sowie richtungweisende Wahlen in Europa seien die Anleger ausgesprochen gelassen, hieß es vom Marktstrategen Markus Reinwand von der Landesbank Helaba bei der Vorstellung der VÖB-Aktienmarktprognose am Mittwoch in Frankfurt. Zusammen mit den hohen Bewertungen führe dies zu Rückschlagrisiken.

Analyst Manfred Bucher von der BayernLB warnt angesichts "insbesondere in den Vereinigten Staaten schon hoher Bewertungen" entsprechend vor zu viel Optimismus. Sollte sich die Weltwirtschaft stark abschwächen oder die Zinsen deutlich steigen, dürften die Aktienkurse stark unter Druck geraten. Gegen eine Trendwende nach unten innerhalb der nächsten zwölf Monate sprächen aber die stabile Weltwirtschaft, wieder anziehende Unternehmensgewinne sowie die fortgesetzte Billiggeldpolitik der Europäischen Zentralbank. Zudem dürfte trotz des Drucks EU-feindlicher Kräfte die Europäische Union als Ganzes vorerst nicht in Frage gestellt werden.

Im Durchschnitt sehen die sieben VÖB-Experten den Dax im Juni 2017 bei 12 021 Punkten und damit in etwa auf seinem aktuellen Niveau. Die Bandbreite der Schätzungen ist hier mit 11 600 bis 12 500 Punkten geringer als auf Sicht von zwölf Monaten. Hier reichen die Prognosen von 11 500 bis 13 500 Zähler. Im Mittel ergibt sich ein Kurspotenzial von knapp 3 Prozent. Am optimistischsten ist die Weberbank./mis/ag/stb