Köln (ots) - Von der Traumhochzeit zur Scheidung der Superlative:Angelina Jolie und Brad Pitt waren über zehn Jahre lang Hollywoodsfaszinierendstes Paar und ein scheinbar wahrgewordenerPatchwork-Familien-Traum. Doch im September 2016 reichte die41-Jährige die Scheidung ein. Am 2. Februar widmet VOX demJolie-Pitt-Gespann nun einen ganzen Abend und zeigt um 20:15 Uhrzunächst den Spielfilm "Mr. & Mrs. Smith". Dieser besiegelt zugleichauch den Anfang ihrer Liebe, denn am Set zur Actionkomödie lerntensich die beiden kennen. Direkt im Anschluss um 22:35 Uhr geht VOX inder Dokumentation "Brangelina - Wie Hollywoods berühmteste Liebezerbrach" schließlich der überraschenden Trennung derSchauspielgrößen auf den Grund. Welche Themen waren es, über die sichAngelina und Brad so stritten, dass sie sich voneinanderentfremdeten? Und wie geht es den drei Adoptivkindern und den dreileiblichen Kindern heute? Denn trotz ihrer berühmten Eltern und einemLeben im Luxus durchleben sie Sorgen, Ängste und auch Schuldgefühle.VOX zeigt, wie sie mit den drastischen Veränderungen in ihrem Lebenumgehen und deckt unter anderem auch Gründe für das Liebes-Aus auf.Neben Journalist und Star-Biograf Ian Halperin sowie"Gala"-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann kommt auch Hollywoodsberühmteste Verteidigerin und Angelina Jolies ScheidungsanwältinLaura Wasser zu Wort.Die Action-Liebeskomödie "Mr. & Mrs. Smith" um 20:15 Uhr Nachsechs Jahren Ehe ist die einst leidenschaftliche Beziehung zwischenJohn (Brad Pitt) und Jane Smith (Angelina Jolie) merklich abgekühlt.In der typisch amerikanischen Vorstadtidylle und im Luxusambienteihres Hauses finden die beiden keinerlei Berührungspunkte mehr. Erhasst die neuen Vorhänge und ihre bescheidenen Kochkünste, sie seinallgemeines Desinteresse. Selbst ein Paartherapeut kann dieoffensichtliche Distanz zwischen den Eheleuten nicht überbrücken.Doch das hat auch einen triftigen Grund, denn Jane und John hegen einziemlich großes Geheimnis voreinander. Sie sind Auftragskiller mitbeachtlicher Opferbilanz und bemühen sich redlich, ihrem Partnerdiese zu verheimlichen. Aufregung kommt ins beschauliche Eheleben derSmith' erst an dem Tag, als sie von ihren konkurrierendenAuftraggebern aufeinander angesetzt werden. Von nun an tobt einRosenkrieg, der mit wirklich jeder Waffe ausgetragen wird und ineinem fulminanten Showdown sein überraschendes Ende findet.Die Doku "Brangelina - Wie Hollywoods berühmteste Liebe zerbrach"um 22:35 Uhr "Ein Happy End haben nur Geschichten, die unvollendetsind", sagt Angelina Jolie als Jane Smith im Hollywood-Blockbuster"Mr. & Mrs. Smith". Dass dieser Satz auch auf ihre zukünftigeBeziehung mit Schauspiel-Beau Brad Pitt zutreffen soll, ahnt sie zudiesem Zeitpunkt noch nicht. Denn 2004 lernen sich die beiden bei denDreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" erst kennen und dann lieben. Pittist damals noch mit Jennifer Aniston verheiratet, Jolie ließ sich einJahr zuvor von Schauspieler Billy Bob Thornton scheiden. 2005 wirdihre Liebe öffentlich und schnell avancieren sie zu HollywoodsVorzeigepaar Nummer Eins. "Sie ist meine Liebe, mein Leben, dieMutter meiner Kinder. Die Vorstellung, dass das bedroht werdenkönnte, ist das Schlimmste für mich", verkündete Brad noch im letztengemeinsamen Interview im November 2015. Und auch Angelina schwärmte:"Er ist ein wunderbarer Ehemann, ein toller Vater. Ich liebe ihn vonganzem Herzen." Doch nicht mal ein Jahr später bricht ihre scheinbarperfekte Welt zusammen: Angelina Jolie reicht die Scheidung ein."Man hat ja eigentlich nach der Hochzeit 2014 gedacht, jetzttrennt sie nichts mehr", so "Gala"-Chefredakteurin AnneMeyer-Minnemann und weiter: "Das eine derartige Schlammschlachtlosgeht, hat mich schon sehr überrascht." Denn das frühere Traumpaarkämpft nun erbittert um das, was sie einst am meisten verband: dieKinder. Angelina hat bereits das alleinige Sorgerecht für Maddox,Pax, Zahara, sowie Shiloh, Vivienne und Knox beantragt und räumt Bradwohl nur ein Besuchsrecht zu strengen Konditionen ein. Und so kämpfendie Jolie-Pitt-Sprösslinge inmitten der Scheidungsschlacht ihrerEltern trotz Luxus-Leben mit den gleichen Problemen wie alle anderenTrennungskinder auch. VOX beleuchtet, wie es ihnen derzeit geht undwie vor allem die 10-jährige Shiloh als "Papa-Kind" unter derScheidung leidet. "Es ist sehr hart für die Kinder. Meine Quellensagen mir, dass ihr Leben logischerweise weitergeht. Aber sie lebenmomentan im Ungewissen. Beide Seiten versichern ihnen jetztnatürlich, dass alles gut wird und sie sich nicht sorgen müssen",berichtet Journalist Ian Halperin in der Dokumentation. DerStar-Biograf schrieb bereits ein Buch über "Brangelina" und hegt engeKontakte zu ihrem "Inner Circle".Außerdem bedeutet die Scheidung der beiden auch einen Kampf derberühmtesten und härtesten Scheidungsanwälte Hollywoods. WährendTop-Anwalt Lance Spiegel nach Charlie Sheen und Eva Longoria nun BradPitt vertritt, ist Angelina Jolies Rechtsbeistand niemand Geringeresals Laura Wasser. Die Star-Anwältin erzählt VOX im Interview: "EineScheidung macht alle Menschen gleich. Egal, ob ich in gemeinnützigerFunktion für mittellose Menschen arbeite oder die Scheidung eineswohlhabenden Filmstudio-Bosses regle, sie haben alle das gleicheGesicht: Sie sorgen sich um ihre Kinder, um ihr Geld und sie habenHerzschmerz." Die Rechtsanwältin vertrat unter anderem auch HeidiKlum, Johnny Depp und Britney Spears. Die Dokumentation blickt neben dem Rechtsstreit zwischen dem einstigen Traumpaar, auch auf die mysteriöse Freundschaft zwischen Angelina Jolie und ihren zwei ständigen Begleiterinnen Arminka Helic und Chloé Dalton. Wie sehr beeinflussen diese Frauen tatsächlich Angelinas Leben und ihre Entscheidungen? Außerdem beleuchtet VOX wohin sich die wohl tragischste Liebesgeschichte der Traumfabrik noch entwickeln könnte. VOX zeigt am 2. Februar 2017 um 20:15 Uhr die Action-Liebeskomödie "Mr. & Mrs. Smith" und im Anschluss um 22:35 Uhr die Dokumentation "Brangelina - Wie Hollywoods berühmteste Liebe zerbrach".