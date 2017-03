VOX: Mit viel Liebe zu neuen Quoten-Rekorden am Nachmittag!

Köln (ots) - Am gestrigen Donnerstag (23.03.2017) sagtenTV-Zuschauer einmal mehr "Ja!" zu den romantischenHochzeits-Programmen am Nachmittag bei VOX - und bescherten demKölner Sender neue Rekord-Marktanteile und die klareMarktführerschaft: "4 Hochzeiten und eine Traumreise" erreichte um 16Uhr 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen, "Zwischen Tüll und Tränen" um 17 Uhr 12,6 Prozent. Undauch das Thema Mode bleibt bei den VOX-Zuschauern beliebt: "ShoppingQueen" mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer erzielte um 15 Uhrstarke 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern.Insgesamt erreichte VOX einen guten Tages-Marktanteil von 7,4Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Wer die erfolgreichen VOX-Nachmittagsprogramme im TV verpasst hat,kann die Sendungen noch 30 Tage nach Ausstrahlung bei TVNOW.deabrufen.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 24.03.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell