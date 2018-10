Köln (ots) - In über 17 Ländern begeistert die Mutter allerAbenteuershows "Survivor" aktuell die Zuschauer und fordert dieteilnehmenden Spieler mental und körperlich heraus. 2019 kommt dasinternationale Erfolgsformat, das in den USA bereits in der 37.Staffel zu sehen ist und dort sieben Primetime Emmys gewinnen konnte,zu VOX und TV NOW! Produziert wird es von Banijay ProductionsGermany.In "Survivor" leben 18 Teilnehmer 40 Tage lang weit entfernt vonjeglicher Zivilisation und unter extremen Bedingungen auf einerunbewohnten und naturbelassenen Insel. In Challenges treten sie inzwei Teams in jeder Folge gegeneinander an. Während die Mitgliederdes Gewinnerteams Immunität erhalten, muss das Verliererteam jedesMal einen Teilnehmer aus den eigenen Reihen wählen, der die Inselverlassen muss. Erst gegen Ende werden die verbleibenden Kandidatenin einem Team zusammengeführt. Waren sie vorher noch Gegner, müssensie nun zusammenarbeiten. In der Finalfolge wählt eine Jury bestehendaus den ausgeschiedenen Teilnehmern den Gewinner.Für das große Ziel, die Staffel zu gewinnen, kämpft deshalb jederauch für sich selbst. Denn auf der Insel gilt es nicht nur, ohnefremde Hilfe Nahrung, Wasser, Feuer und Schlafplätze zu beschaffensowie bei den Challenges seine körperlichen und psychischen Grenzenzu überwinden. Nur derjenige, der sich auch in der Gruppe vonMenschen, die sich vorher nicht kannten, perfekt anpasst, andereKandidaten auf seine Seite zieht und mit seiner sozialen Kompetenzauf dem natürlichen Spielfeld der Insel mit der richtigen Strategiebesteht, kann sich als Sieger das Preisgeld sichern. Durchhalten,ausspielen, besiegen!Kai Sturm, VOX Chefredakteur und Unterhaltungschef, freut sich aufdie Genre-Erweiterung: "Wir sind nach wie vor ständig auf der Suchenach neuen Idee, mit denen wir unser VOX-Portfolio erweitern können.Dabei stoßen wir auch immer wieder auf Formate, die weltweit schonlange erfolgreich sind. So war es vor einigen Jahren bei "Die Höhleder Löwen" - und so ist es jetzt bei 'Survivor'. ,Survivor' ist eineder ausgereiftesten Entertainment-Marken der Welt. Sie hat sich voneiner reinen Abenteuershow hin zu einem hochintelligenten undspannenden Strategiespiel mit körperlichen Challengesweiterentwickelt. Dieses Spiel um 'the Survival of the fittest'fasziniert und begeistert das gesamte VOX-Team. Wir sind sicher, dassgemeinsam mit den langjährigen, internationalen Produktionspartnernund dem deutschen Team von Banijay Productions Germany eineaußerordentlich authentische, anspruchsvolle und moderne Umsetzungentstehen wird."Moritz Pohl, Bereichsleiter VoD-Content von RTL Interactive undverantwortlich für TV NOW: "Wir bauen TV NOW zu einem populärenSVoD-Angebot massiv aus. Eine wichtige Säule unsererContent-Strategie sind dabei auch Eigenproduktionen wie 'Survivor',die wir gemeinsam mit unseren Kollegen auf den Weg bringen."Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell