Köln (ots) - "Die Höhle der Löwen" punktete auch am gestrigenDienstag (25.09.2018) wieder mit hervorragenden Quoten bei VOX: Mit14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 18,0Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich dieGründer-Show erneut die Primetime-Marktführerschaft. Bei den 14- bis29-Jährigen erreichte "Die Höhle der Löwen" gestern sogarausgezeichnete 19,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgten 2,74Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischenStart-ups und den Investoren Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen,Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Dr. Georg Kofler.Auch bei Twitter gehörte "Die Höhle der Löwen" wieder zu denTop-Gesprächsthemen: Der Hashtag #DHDL landete erneut auf Platz 1 derDeutschland-Trends.Im Anschluss an "Die Höhle der Löwen" überzeugte außerdem dievorerst letzte Folge von "Ich, einfach unvermittelbar?" dieZuschauer: 8,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen sahen dieDokumentationsreihe; bei den 14- bis 49-Jährigen wurde sogar einMarktanteil von 11,2 Prozent erzielt.Insgesamt erreichte VOX mit 8,2 Prozent bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern auch einen sehr guten Tagesmarktanteil.Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendungnoch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen oder amFreitag (28.09.) um 20:15 Uhr bei n-tv sehen. Am nächsten Dienstag(02.10. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich die "Höhle der Löwen" dannerneut für wagemutige Start-up-Unternehmer: Unter anderem wollen inFolge 5 die Zwillinge Alexander und Benjamin Michel die "Löwen" mitihrem digitalen Finanzassistenten "Finanzguru" begeistern. Und auchBrigitte Steinmeyer, die Gründerin von "Diamant Blading", hofft mitihrem Equipment aus dem Bereich Permanent Make-up auf den Deal ihresLebens.Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 26.09.2018Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell