VOX präsentiert den ECHO am Freitag, 07.04. um 20:15 Uhr: Alle News und Fakten zur 26. Preisverleihung des deutschen Musikpreises

Köln (ots) - Wenn der nächste rote Teppich ausgerollt wird, sichzahlreiche nationale und internationale Künstler in Berlin versammelnund die Frage im Raum steht, wer von ihnen den Ton angibt - dannsteht DAS deutsche Musikevent des Jahres an: der ECHO 2017! VOX,selbst schon mit dem ECHO als "Partner des Jahres" (2015)ausgezeichnet, wird den größten deutschen Musikpreis einen Tag nachder Verleihung am Freitag, 07.04. um 20:15 Uhr ausstrahlen.GastgeberPassend zum ECHO-Motto "Von Musikern für Musiker" wird dieVerleihung von Xavier Naidoo und Sasha, beide selbst mehrfacheGewinner des deutschen Musikpreises, moderiert. Auch VOX schrieb mitden Vollblutmusikern und dem Erfolgsformat "Sing meinen Song - DasTauschkonzert" bereits ein Stück Musikgeschichte. Die Gastgeberwerden neben den musikalischen Live Acts auch die Gewinner auf derBühne begrüßen.Live PerformancesNeben der Vergabe der beliebten Trophäen dürfen sich die Zuschauerauch auf zwei Weltpremieren freuen: Die Toten Hosen werden erstmalsihre neue Single "Unter den Wolken" präsentieren. Exklusiv wird auchder Auftritt von Gossip-Frontfrau Beth Ditto sein, die weltweiterstmals im TV ihre Solo-Single vorstellt. Weitere Highlights: UdoLindenberg wird gemeinsam mit Wolfgang Niedecken, Johannes Oerding,Henning Wehland und Daniel Wirtz seinen Song "Einer muss den Job jamachen" in einer exklusiven Friends-Version präsentieren. Auch TimBendzko, Max Giesinger und Wincent Weiss werden erstmals zusammen aufder Bühne stehen. Außerdem präsentiert die US-Band Linkin Parkgemeinsam mit Sängerin Kiiara ihre neue Single "Heavy". Auch auf dieGänsehautstimme des britischen Soul-Sängers Rag 'n' Bone Man, derseinen Nr.-1-Hit "Human" zum Besten geben wird, darf der Zuschauergespannt sein. Zudem performt das HipHop-Trio Beginner erstmals im TVgemeinsam mit Gentleman und Gzuz. Und eine weitere Premiere folgt mitAdel Tawil feat. KC Rebell und Summer Cem: Zusammen präsentieren siedie aktuelle Adel Tawil-Single "Bis hier und noch weiter".KategorienDie Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut desBundesverbandes Musikindustrie, zeichnet in diesem Jahr Künstler in22 Kategorien und mit neuen Vergaberichtlinien aus: Entscheidend füreine Auszeichnung sind beim diesjährigen ECHO die Platzierungen inden Offiziellen Deutschen Top-100Album-/Single-Charts sowie für jedesmusikalische Genre eine eigene Fachjury. Die Beginner gehen mit vierNominierungen als am häufigsten nominierter Act ins ECHO-Rennen;ebenfalls zu den Favoriten gehören Stereoact und die SoulsängerinImany mit jeweils drei Nominierungen; weitere Preisanwärter sind u.a.Udo Lindenberg, Max Giesinger, AnnenMayKantereit sowie Sia mitjeweils zwei Nominierungen. Wer bekommt also den begehrten Preis fürdas "Album des Jahres", den "Hit des Jahres" oder die Auszeichnungfür das "Lebenswerk"?ECHO-Highlights im VOX-ProgrammNeben der eigentlichen Preisverleihung können sich dieVOX-Zuschauer auf weitere ECHO-Highlights im Programm freuen: Bereitsseit Montag legen sich die Kandidatinnen der "Shopping Queen" passendzum Motto "Bühne frei für deine Laudatio! Finde den perfekten Lookfür die ECHO-Verleihung" mächtig ins Zeug. Denn die Gewinnerin erhältein begehrtes Ticket für den ECHO inklusive Aftershowparty. DasDoku-Event "25 Jahre ECHO" (01.04., 20:15 Uhr) zeigt außerdem dieemotionalsten Momente, die größten Überraschungen und die Skandaleder glamourösen Preisverleihung der letzten Jahre. Und auch"Prominent!" befindet sich im ECHO-Countdown und berichtet bereitsseit Montag täglich über den deutschen Musikpreis. Das "Prominent!ECHO Spezial" (07.04., 23 Uhr) direkt von der Aftershowparty zeigtalle Highlights der Verleihung sowie Interviews mit den glücklichenECHO-Gewinnern.Live-Berichterstattung am 06.04.Für einen Blick hinter die Kulissen ist die deutsche Pop-SängerinOceana für die VOX-Facebook-Seite live auf dem roten Teppich inBerlin unterwegs und wird die nationalen und internationalen Künstlersowie die ECHO-Gäste für den VOX-Zuschauer interviewen. Darüberhinaus berichtet VOX am 06.04. auch bei VOX.DE/Echo, Twitter @VOXde(#Echo2017) sowie auf der VOX-Instagram-Seite über den Verlauf desAbends.Den ECHO in voller Länge gibt es sieben Tage nach der Ausstrahlungbei TVNOW.de zu sehen.Hinweise für JournalistenO-Töne und Video-Highlights (EPK) des ECHO werden kurz nach derVerleihung am Donnerstag, 06.04. im neuen Kommunikationsportalhttp://kommunikation.mediengruppe-rtl.de zur Verfügung gestellt.Bilder vom roten Teppich sowie von der Verleihung und denECHO-Gewinnern werden ebenfalls noch am Abend bzw. in der Nacht imKommunikationsportal zu finden sein. Hier sollten Sie sich umgehendregistrieren, damit Sie in der Nacht des 06.04. Zugriff auf dieECHO-Materialien haben. Die Ausschnitte finden Sie dann prominent auf der Startseite:
http://kommunikation.mediengruppe-rtl.de