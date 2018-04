VOX präsentiert den ECHO am 12.04. ab 20:15 Uhr: Die ersten Presenter sowie weitere Live Acts stehen fest!

Köln (ots) - Wenn der nächste rote Teppich ausgerollt wird,zahlreiche nationale und internationale Künstler in Berlinzusammenkommen und die Frage im Raum steht, wer von ihnen den Tonangibt - dann steht DAS Gipfeltreffen der Stars der Musikbranche an:der ECHO 2018! VOX, selbst schon mit dem ECHO als "Partner desJahres" (2015) ausgezeichnet, wird den größten deutschen Musikpreiszum zweiten Mal in Folge am Donnerstag, 12.04. ab 20:15 Uhr liveausstrahlen*.PresenterDurch den Abend führt in diesem Jahr ein Ensemble-Cast. Die erstenPresenter, die einige der beliebten Trophäen vergeben dürfen, stehennun fest: Neben den Lochis (nominiert für Band Pop National), JuliaEngelmann (nominiert für Künstlerin Pop National), The BossHoss(ECHO-Gewinner Band Pop National 2014) werden auch die diesjährigen"Sing meinen Song"-Künstler Judith Holofernes, Rea Garvey und MarkForster (nominiert für Künstler Pop National) auf der Bühne stehenund jeweils einen ECHO überreichen. Damit bleibt das Motto "vonMusikern für Musiker" auch in diesem Jahr bestehen und die Künstlersind bei der Übergabe der Trophäe ganz unter ihresgleichen. Aber werbekommt die begehrte Auszeichnung für den Hit des Jahres? Wer wirdals Künstlerin Pop National geehrt? Und wen feiern die anwesendenGäste als Newcomer National? Insgesamt wird der ECHO in 22 Kategorienvergeben. Wer ausgezeichnet wird, entscheiden gleichberechtigt derChartserfolg und das finale Jury-Votum. Gute Chancen auf einen Awardhaben u.a. Ed Sheeran und Bausa mit jeweils vier Nominierungen sowieLuis Fonsi mit drei Nominierungen. -> Alle Nominierte im Überblick.(https://www.vox.de/cms/sendungen/echo/echo-2018-nominierte.htmlWeitere Live ActsAuch hinsichtlich des Line-ups gibt es News: Alice Merton & ShawnMendes werden beim ECHO 2018 gemeinsam auf der Bühne stehen, außerdemwurde vom BVMI heute ein Auftritt von Kylie Minogue bestätigt.Ebenfalls als Live Acts auf der ECHO-Bühne: Jason Derulo, HeleneFischer, Rita Ora & Liam Payne, Luis Fonsi, Mark Forster & Gentlemansowie Rea Garvey & Kool Savas.Weitere VOX-Formate rund um den ECHO:Bereits ab 20 Uhr werden die VOX-Zuschauer live beim ECHO dabeisein: In "Prominent!" berichten dann Nova Meierhenrich, Nina Bott undAmiaz Habtu vom roten Teppich. Nach der Verleihung ab 23 Uhr meldensich die drei Moderatoren live von der After-Show-Party und sprechenmit den glücklichen ECHO-Gewinnern.Und auch "Shopping Queen" ist von Montag, 09.04., bis Freitag,13.04. um 15 Uhr im ECHO-Fieber: Die Karlsruher "Shopping Queens"Anja (30, Redakteurin), Carolin (40, Medizinpädagogin), Rita (54,Kundenbetreuerin), Maxi (43, Yogalehrerin) und Fenna (27,Bankkauffrau) wollen allesamt zur ECHO-Verleihung samt Party, dochnur die Gewinnerin erhält zwei begehrte Tickets. Wer stylt seinenECHO-Look gekonnter als die Stars? "Chartbreaker - Lande mit deinemOutfit auf der ECHO-After-Show-Party einen Hit", lautet das Motto.Der ECHO bei VOX am 12.04. im Überblick: 20 Uhr: "Prominent!" -live vom roten Teppich 20:15 Uhr: "ECHO 2018 - Der deutscheMusikpreis" - live* 23 Uhr: "Prominent! Die ECHO-Party" - live* Nur durch Werbepausen entsteht bei der Live-Ausstrahlung spätereine zeitliche Verschiebung.Pressekontakt:VOX KOMMUNIKATIONKatrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74404Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell