VOX präsentiert den ECHO 2017 am Freitag, den 7. April, um 20:15 Uhr

Köln (ots) - Mit ihren Hits im Gepäck sind sie in der ganzen Weltauf Tour - aber einmal im Jahr machen die nationalen undinternationalen Künstler Halt in Berlin. Denn die ECHO-Verleihung istDAS Gipfeltreffen der großen Musikfamilie. Der renommierte undbegehrte Musikpreis wird in diesem Jahr bereits zum 26. Mal vergeben- doch an Premieren mangelt es nicht: Erstmals entscheidet neben denErfolgen am Markt für jedes Genre eine eigene Fachjury mit über diePreisvergabe und erstmals wird VOX den ECHO 2017 ausstrahlen. DerKölner Sender, der mit "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert","Meylensteine", "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" und denXXL-Musiker-Dokus seine Musikkompetenz unter Beweis gestellt hat,wird für die Verleihung verantwortlich zeichnen. Derzweieinhalbstündige Award-Abend steht dieses Mal ganz unter demMotto: von Musikern für Musiker. Bei der Show dreht es sich um dieStars der Musikbranche, die bei der Übergabe der Trophäe ganz unterihresgleichen sind. Aber wer bekommt sie für das "Album des Jahres"?Und wer wird als "Künstler Pop National" ausgezeichnet? Wen feierndie anwesenden Gäste für sein "Lebenswerk"? Neben den Preisen erlebendie Musiker und Zuschauer einzigartige Kollaborationen und nur fürdiesen Abend gemachte Live-Performances. Das alles zeigt VOX am 7.4.um 20:15 Uhr einen Tag nach der Verleihung beim "ECHO 2017 - DerDeutsche Musikpreis".Anlässlich dieser ganz besonderen Preisverleihung können sich dieVOX-Zuschauer auch auf viele weitere ECHO-Highlights im Programmfreuen.Das Doku-Event "25 Jahre ECHO" || SA 01.04. / 20:15 UhrBereits seit 1992 werden die besten Leistungen nationaler undinternationaler Musiker von der Deutschen Phono-Akademie, demKulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie, mit dem deutschenMusikpreis ausgezeichnet. Am 1. April blickt VOX auf die 25-jährigeECHO-Geschichte zurück. In der vierstündigen Dokumentation "25 JahreECHO" werden die emotionalsten Momente, verrücktesten Überraschungensowie die größten Skandale der bisherigen Preisverleihungen nocheinmal gezeigt und in Beziehung zum gesellschaftlichen Zeitgeist desjeweiligen Auszeichnungsjahres gesetzt. Zu Wort kommen Preisträgerund Musikjournalisten, die sich gemeinsam an Rekordsieger,One-Hit-Wonder oder einstige ECHO-Newcomer erinnern. DieDokumentation beleuchtet zudem den unaufhaltsamen Aufstieg desSchlager-Genres und zeigt auch, wie Hip-Hop und Rap vomunterschätzten Sprechgesang nicht nur im Rahmen der Preisverleihungenzum Millionen-Business wurden. VOX widmet sich auch den Helden derMusikgeschichte - neben den fürs Lebenswerk ausgezeichneten Künstlernberichtet "25 Jahre ECHO" auch über ECHO-Momente verstorbenerPreisträger wie Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse oderDavid Bowie.Prominent! || SO 02.04. / 23:30 Uhr || MO 27.03. - FR 07.04. /20:00 UhrProminent! ECHO Spezial || FR 07.04. / im Anschluss an dieECHO-AusstrahlungDas Lifestyle- und Celebrity-Magazin "Prominent!" berichtet zweiWochen lang auch über alles Wissenswerte rund um den ECHO. ImCountdown zeigt VOX hier alle exklusiven Infos zur Gala und denNominierten. Nina Bott und Amiaz Habtu berichten montags bis freitagsum 20 Uhr in der Daily-Ausgabe sowie am Sonntag um 23:30 Uhr vomdeutschen Musikpreis. Ein "Prominent! ECHO Spezial" von derAftershowparty direkt nach der Verleihung zeigt noch einmal alleHighlights der Show sowie Interviews mit den glücklichenECHO-Gewinnern.Grill den Henssler - ECHO-Spezial || SO 02.04. / 20:15 UhrHerdplatte statt Schallplatte und Mixer statt Mikro heißt es kurzvor der ECHO-Verleihung bei "Grill den Henssler"! Zum Staffelauftaktder von Ruth Moschner moderierten Koch-Show treten wahre Musikidolein einem ECHO-Spezial gegen Star-Koch Steffen Henssler an. Um demnahezu unschlagbaren Hamburger Koch-King den Garaus zu machen, mussdas musikalische Promi-Trio auch kulinarisch den richtigen Tontreffen. Koch-Coach Ralf Zacherl unterstützt sie dabei. Ob Gaumen-Hitoder Geschmacks-Flop bestimmt nach jeder Runde die anspruchsvolleJury: Sterneköchin Maria Groß, Star-Sommelier Gerhard Retter sowieManager und Genießer Reiner Calmund. Ihre geballte kulinarischeExpertise entscheidet, ob Promi oder Profi ein Preisgeld für denguten Zweck absahnt. Doch nicht nur bei den Kochgängen gilt es fürdie drei Top-Musiker Steffen Henssler zu besiegen - in einem Mix ausGeschicklichkeit, Wissen und Strategie müssen sie auch in denKüchen-Competitions ordentlich auf die Pauke hauen. Sind dieECHO-Stars auch ein Hit am Herd oder müssen sie Steffen Hensslersang- und klanglos Platz 1 der Koch-Charts überlassen?Shopping Queen || MO 27.03. - FR 31.03. / 15:00 Uhr"Bühne frei für deine Laudatio! Finde den perfekten Look für dieECHO-Verleihung" - Die "Shopping Queens" Laura (28,Fashion-Bloggerin), Daniela (49, Abteilungsleiterin), Simret (41,Senior International Sales Manager), Filiz (33, Verkäuferin) undMarion (72, Rentnerin) legen sich in dieser besonderen Woche mächtigins Zeug. Denn die Gewinnerin erhält nicht nur 1.000 Euro Siegprämie,sondern auch begehrte Tickets für die ECHO-Verleihung inklusiveAftershowparty. Mit jeweils vier Stunden Zeit und 500 Euro in derHandtasche shoppen sich die Queenies von Montag bis Freitag durch dieGeschäfte in Wiesbaden und Mainz. Bei ihren Shoppingtrips werden dieKandidatinnen von VOX-Liebling und Styling-Kritiker Guido MariaKretschmer aus dem Off begleitet. 