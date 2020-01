Köln (ots) - Für das Investoren-Rudel aus "Die Höhle der Löwen" fällt derWinterschlaf in diesem Jahr besonders kurz aus: VOX schickt die Deal-hungrigenRaubkatzen schon im Frühjahr auf die Jagd und zeigt Staffel 7 von Deutschlandserfolgreichster Gründer-Show bereits ab dem 10. März dienstags um 20:15 Uhr.Dann hoffen in sechs neuen Folgen wieder wagemutige Gründerinnen und Gründer aufden Deal ihres Lebens mit Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl,Frank Thelen, Georg Kofler, Ralf Dümmel oder Nils Glagau. Doch wer kann dieLöwinnen und Löwen vom Einstieg in sein Start-up überzeugen und gegen die Abgabevon Unternehmensanteilen von ihrem Geld und Know-how profitieren?Unter anderem wollen Bianca Berk und Dr. Jörg Köhler die Investoren mit ihremStart-up "bruXane" begeistern, einer modernen Zahnschiene, die die Zähneschützen und die Knirsch-Aktivität reduzieren soll. Somit könnten Folgesymptomewie Kopf-, Nacken-, Gesichts-, Rücken-, Schulterschmerzen und Tinnitus gelindertoder sogar ganz eliminiert werden. Die Gründer erhoffen sich 1.000.000 Euro für10 Prozent Unternehmensanteile.Auf den ganzen großen Deal bei "Die Höhle der Löwen" hofft außerdem Hannes Mirowvon "Panthergrip": Der Gründer entwickelte die ersten rutschfestenSchienbeinschoner mit zum Patent angemeldeter Außenfläche. Somit solleinschnürendes Klettband oder meterweise Tape überflüssig werden.Und auch die Berliner Gründer Zeevi Chaimovitch, Markus Treiber und JörnGutowski glauben daran, mit "KOFU" ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt zuhaben: "KOFU" ist eine vegane, glutenfreie und einfache Alternative zusojabasiertem Tofu. Es besteht ausschließlich aus Wasser, Kichererbsen, Salz undGewürzen. Die Gründer bieten den Löwen 12 Prozent Unternehmensanteile für150.000 Euro.Das und mehr zeigt VOX ab 10. März 2020 dienstags um 20:15 Uhr in sechs neuenFolgen "Die Höhle der Löwen" - moderiert von Amiaz Habtu. Direkt im Anschluss andie TV-Ausstrahlung sind die Sendungen bei TVNOW abrufbar. Außerdem zeigen VOXupfreitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 10:30 Uhr die aktuelle DHDL-Folge vomDienstag als Wiederholung. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht wieder dieMöglichkeit, "Die Höhle der Löwen" mit Untertiteln zu sehen.Hintergrund:In der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" kämpfen Investoren um die Gründer mit denbesten Geschäftsideen. Und jeder "Löwe" will seinen Anteil! Kommt es schließlichzwischen "Löwen" und den Start-ups zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmernicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrungund Expertise der Investoren. Die Gründer-Show läuft seit 2014 bei VOX und istdie erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der Geschichte des KölnerSenders.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin Bechtoldt, Telefon: 0221-456 74404Magnus Enzmann, Telefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMarie-Theres GühmannTelefon: 0221-456 74270Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4506394OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell