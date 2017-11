Köln (ots) - Mit dem Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen"verabschiedeten sich die Könige der Tiere am gestrigen Dienstag(21.11.2017) für dieses Jahr von den Zuschauern. Jetzt arbeiten"Löwen" und Gründer mit voller Kraft gemeinsam an ihren Unternehmen.Und VOX blickt auch bei Staffel 4 der Gründer-Show auf viele neueRekord-Quoten zurück: Mit 16,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigenerzielte "Die Höhle der Löwen" am 17.10. einen Marktanteils-Bestwertund verteidigte den Titel "Erfolgreichste Primetime-Eigenproduktionin der Geschichte von VOX". Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauernerreichte "Die Höhle der Löwen" mit 21,1 Prozent Marktanteil in dervierten Staffel ebenfalls einen neuen Rekord-Wert, insgesamt knacktedie Show in dieser Zielgruppe gleich drei Mal die 20-Prozent-Marke.Hervorragende Quoten mit neuen Rekorden wurden außerdem bei denjungen Zuschauern erzielt: 30,6 Prozent Marktanteil holte die Sendungam 17.10. bei den 14- bis 29-jährigen Frauen und sogar 31,6 Prozentam 24.10. bei den 14- bis 29-jährigen Männern.Im Durchschnitt sahen 14,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und2,93 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die vierte Staffel "Die Höhle derLöwen".Auch Online konnte VOX die "Löwen"-Fans einmal mehr begeistern:Die vierte Staffel "Die Höhle der Löwen" erreichte über alledigitalen Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland im Zeitraum vonFolge 1 bis Folge 12 sehr gute 7.617.890 Videoabrufe und somit einerund zehnprozentige Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Bei TV NOW wurden in diesem Zeitraum insgesamt 5.702.349 Videoabrufeerzielt, dies entspricht einer Steigerung von rund 60 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Bei Twitter landete außerdem der Hashtag #DHDLregelmäßig auf Platz 1 der Deutschland-Trends, bei Facebookverfolgten fast 170.000 Fans das Geschehen rund um die Gründer-Show.Im nächsten Jahr können sich die Zuschauer auf neue Folgen der Showfreuen. In Staffel 5 empfangen erneut Carsten Maschmeyer, DagmarWöhrl, Frank Thelen und Ralf Dümmel mutige Gründer in der "Höhle derLöwen", Judith Williams und Dr. Georg Kofler teilen sich ihren Sitzin der Show 2018 abwechselnd.Nächsten Dienstag (28.11.2017) um 20:15 Uhr läutet VOX mit "Singmeinen Song - Das Weihnachtskonzert" die vielleicht schönste Zeit desJahres ein. Im österreichischen Ellmau performen Alec Völkel undSascha Vollmer von "The BossHoss" gemeinsam mit Mark Forster, Lena,"Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, Gentleman, Michael PatrickKelly sowie Moses Pelham ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtshits.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/21.11.2017 vorläufig gewichtet/Stand: 22.11.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221/456 74407Bei Fotowünschen:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221/456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell