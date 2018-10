Köln (ots) - "Die Höhle der Löwen" begeisterte auch am gestrigenDienstag (09.10.2018) wieder die Zuschauer: Hervorragende 15,1Prozent der 14- bis 59-Jährigen verfolgten die erfolgreichsteGründer-Show Deutschlands und bescherten VOX die Marktführerschaft inder Primetime. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte"Die Höhle der Löwen" sogar 18,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis29-jährigen Zuschauern lockte die Sendung ausgezeichnete 25,2 Prozentvor die Bildschirme. Insgesamt sahen 2,89 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren,wie mutige Start-up-Unternehmer auf die "Löwen" Dagmar Wöhrl, Dr.Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Judith Williams undFrank Thelen trafen.Nach "Die Höhle der Löwen" konnte außerdem "DasVorstellungsgespräch" im Anschluss bei den Zuschauern punkten: DieDoku erreichte 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen und 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.Insgesamt erzielte VOX mit 8,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern auch einen sehr guten Tagesmarktanteil.Die gestrige Folge "Die Höhle der Löwen" ist noch 30 Tage nachAusstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufbar und wird außerdem amFreitag (12.10.) um 20:15 Uhr bei n-tv wiederholt. Am nächstenDienstag (16.10. um 20:15 Uhr bei VOX) hoffen dann unter anderem dieGründer von "Kuchentratsch" auf den Deal ihres Lebens: KatharinaMeyer und Anna Bründermann servieren den "Löwen" selbst gebackenenKuchen - nach Omas Rezepten. Für ihr Start-up arbeiten 35 Seniorinnenund Senioren, die gemeinsam in der Backstube stehen. EineWin-win-Situation, denn die Rentner können sich so etwasdazuverdienen und der Kunde bekommt Omas Kuchen geliefert oder kannihn vor Ort in München kaufen. Mit 100.000 Euro Investment soll nunder Onlineshop optimiert werden, als Beteiligung bieten Katharina undAnna 10 Prozent des Unternehmens. Wird das Interesse der "Löwen"geweckt?Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 10.10.2018Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin BechtoldtTelefon: 0221-456 74404Magnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell