Köln (ots) - Mit starken 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis59-Jährigen und 18,7 bei den 14- bis 49-Jährigen (insgesamt 2,76 Mio.Zuschauern ab 3 Jahren) war auch die dritte von zwölf neuen Folgender 5. Staffel von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Dienstag(18.09.2018) erneut klarer Marktführer in der Primetime. Auch bei denjungen Zuschauern war "Die Höhle der Löwen" wieder löwenstark: 20,9Prozent der 14- bis 29-Jährigen verfolgten die Verhandlungen zwischenden Gründern und den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen,Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams und Dr. Georg Kofler."Ich, einfach unvermittelbar?" im Anschluss überzeugte ebenfallswieder die Zuschauer: Die 3. Folge der Dokumentationsreihe erreichtestarke 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 13,2Prozent bei den 14-49-Jährigen.Insgesamt holte sich VOX mit 9,3 Prozent bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern den Tagessieg.Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendungnoch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen oder amFreitag (21.09.) um 20:15 Uhr bei n-tv sehen. Am nächsten Dienstag(25.09. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich die "Höhle der Löwen" dannerneut für wagemutige Start-up-Unternehmer: In Folge 4 will unteranderem der "Gearflix"-Gründer Marius Hamer die "Löwen" von seinemGeschäftsmodell begeistern - und auch die Gründer Carola A. Stock undImmanuel P. Rebarczyk hoffen auf einen Deal für ihre herzhaftenBites, die "Smicies".Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 19.09.2018