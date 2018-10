DER VORNAME feiert umjubelte Deutschlandpremiere beim Film Festival Cologne (FOTO)

Köln/München (ots) -Im Rahmen des Film Festival Cologne feierte gestern Abend DERVORNAME seine Deutschlandpremiere im Cineplex Filmpalast in Köln.Anwesend waren neben Regisseur Sönke Wortmann und Produzent Tom Spießauch die illustre Star-Besetzung: Christoph Maria Herbst, FlorianDavid Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse undIris Berben. Die amüsant-entlarvende Gesellschaftskomödie, dieletztes Jahr in NRW gedreht wurde, begeisterte das KölnerPremierenpublikum. Während auf der großen Leinwand ein Abendessen imFreundes- und Familienkreis zum handfesten Streit überKindererziehung, Jugendfreundschaften und Liebesbeziehungen ausartet,konnten sich die Zuschauer im Saal vor Lachen kaum noch in den Sitzenhalten und bedachten das Filmteam anschließend auf der Bühne mittosendem Applaus.Inhalt: Es hätte ein wunderbares Abendessen werden können, zu demStephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (CarolinePeters) in ihr Bonner Haus eingeladen haben. Doch als Thomas (FlorianDavid Fitz) verkündet, dass er und seine schwangere Freundin Anna(Janina Uhse) ihren Sohn Adolf nennen wollen, bleibt den Gastgebernund dem Familienfreund René (Justus von Dohnányi) bereits dieVorspeise im Hals stecken. Man faucht einander Wahrheiten insGesicht, die zugunsten eines harmonischen Zusammenseins besserungesagt geblieben wären. Starke Egos geraten aneinander, Eitelkeitenwerden ausgespielt und der Abend eskaliert: Die Diskussion überfalsche und richtige Vornamen geht in ein Psychospiel über, bei demdie schlimmsten Jugendsünden und die größten Geheimnisse aller Gästelustvoll serviert werden.DER VORNAME ist eine Constantin Film Produktion und wurdegefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, derFilmförderungsanstalt (FFA), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF) unddem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).KINOSTART: 18. Oktober 2018 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, CarolinePeters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse, Iris Berben, Serkan KayaProduzenten: Tom Spieß, Marc ConradExecutive Producer: Martin MoszkowiczHerstellungsleitung: Christine RotheDrehbuch: Claudius Pläging basierend auf "Le Prénom" von Alexandre deLa Patellière und Matthieu DelaporteRegie: Sönke WortmannPressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny, Georgia Totsidou & Sabine PalmeTel.: +49 - 89 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comPURE Online Digitale Kommunikation(Online PR)Verena SchönhofenTelefon: 030 - 28 44 50912Email: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell