VOO bringt Plume auf den Markt, um das Smart Home mit Strom zu versorgen

Der Smart Home Service bietet herausragende Funktionen wie PlumeAdaptive WiFi(TM), HomePass® und AI Security(TM)Brüssel, Belgien (ots/PRNewswire) - VOO, ein führender Anbietervon Breitbandkabeldiensten in Belgien, hat VOO WiFi+ Powered byPlume®, ein neues Service-Angebot für das SmartHome zur Verbesserung,Personalisierung und Sicherung des Heimnetzwerks, auf den Marktgebracht.VOO WiFi+ Powered by Plume nutzt cloudbasierte künstlicheIntelligenz und bietet eine integrierte Lösung, die über diePlume-App gesteuert wird. Unterstützt durch die Plume-Technologieverbessert der neue Service das Online-Erlebnis eines Kunden durchbenutzerdefinierten Gastzugriff, Kindersicherung und KI-Sicherheitzum Schutz von Geräten. Plume arbeitet mit der bestehendenBreitbandverbindung von VOO zusammen und ermöglicht es Kunden, injeder Ecke ihres Heims das Beste aus ihren ultraschnellenGeschwindigkeiten zu machen."Wir sind zuversichtlich, dass wir VOO-Abonnenten durch dieEntscheidung, mit Plume zusammenzuarbeiten, das Beste in punctoHeimkonnektivität, -steuerung und -sicherheit bieten", sagte Dr.Christian Vyncke, VP CTO bei VOO. "VOO WiFi+ Powered by Plume wirdmit dem sich ständig verändernden Smart Home Schritt halten und sichdarauf einstellen."VOO wird von Plumes Suite von Backend-Tools profitieren, diebeispiellose Einblicke in Netzwerkbetrieb und -leistung sowieproaktive Support-Lösungen bieten. Die Plume-Integration bringtVOO-Abonnenten:- Plume Adaptive WiFi, ein WLAN, das Ihr Netzwerk intelligentüberwacht, anpasst und optimiert, um Spitzenleistungen zu erzielen.- HomePass, mit dem Kunden gast- und kindgerecht auf ihr Netzwerkzugreifen, Profile einrichten und das Internet anhalten können.- AI Security, um potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu erkennen undzu verhindern, den Zugriff auf Inhalte anzupassen und unerwünschteAnzeigen zu blockieren.- Elegant entworfene, leistungsstarke Triband-SuperPods, die direktin Steckdosen eingesteckt werden, um eine zuverlässige Abdeckung zugewährleisten.- Die hoch bewertete Plume-App, die Abonnenten die Kontrolle überalle diese Dienste gibt."Da die Anzahl und Art der intelligenten Geräte im Haus zunimmt,ist es entscheidend, ein System zu haben, das sich an die Bedürfnissejedes Einzelnen anpasst", sagte Christian Constant, Head of EuropeanOperations bei Plume. "Gemeinsam mit VOO setzt sich Plume für dieflexibelsten, sichersten und individuellsten Online-Erlebnisse fürdas moderne Smart Home ein."VOO WiFi+ Powered by Plume steht neuen und bestehendenVOO-Abonnenten zur Verfügung und beinhaltet drei SuperPods für 8,99EUR/Monat zuzüglich einer einmaligen Aktivierungsgebühr. WeitereInformationen finden Sie aufhttps://www.voo.be/fr/internet/voo-wifi-plus.Über VOOAls Anbieter von Unterhaltungs- und Telekommunikationsdienstengeht VOO stets auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein, um ihnen eineinzigartiges Erlebnis zu bieten, das einfach und an ihre Bedürfnisseangepasst ist. VOO ist in Wallonien und Brüssel tätig und bietetPrivat- und Geschäftskunden (VOObusiness) digitales Fernsehen, sehrschnelles Internet, Festnetz- und Mobiltelefondienste.Über Plume®Plume ist der Schöpfer der weltweit erstenSmart-Home-Service-Plattform. Als einzige offene undhardwareunabhängige Lösung ermöglicht Plume die schnelle und massiveKuration und Bereitstellung neuer Services. Das Service-Bündel vonPlume, das Plume Adaptive WiFi(TM), HomePass® und AI Security(TM)umfasst, wird von der Plume Cloud verwaltet, einem daten- undKI-gesteuerten Cloud-Controller, der derzeit das größtesoftwaredefinierte Netzwerk der Welt betreibt. Plume nutztOpenSync(TM), ein Open-Source-Framework, das sich in eine breitePalette von Silizium- und Plattform-SDKs integriert, um sich mit derPlume Cloud zu verbinden. Der Smart-Home-Service und dieBack-End-Produkt-Suiten von Plume helfen Kommunikationsdienstleisternauf der ganzen Welt nachweislich dabei, das Versprechen einesschnellen und zuverlässigen Internets im ganzen Haus zu erfüllen undgleichzeitig die ARPU zu erhöhen, NPS zu verbessern und dieAnrufraten, LKW-Rollen und Abonnentenabwanderung zu reduzieren.Besuchen Sie www.plume.com, www.platform.plume.com undwww.opensync.io (http://www.opensync.io/).Plume, Powered by Plume, Plume Adaptive WiFi, AI Security,SuperPod, HomePass, und OpenSync sind entweder Marken odereingetragene Marken von Plume Design, Inc.