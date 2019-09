VOC - die erste Aktie der Welt

Itzehoe (ots) - Es wird Zeit, von den Niederlanden zu lernen.Zumindest bei der Geldanlage. Diese Erkenntnis hat Jörg Wiechmann,Geschäftsführer des Itzehoer Aktien-Clubs (IAC) aus dem Sommerurlaubmitgebracht. Denn die Niederlande hätten nicht nur touristisch vielzu bieten: "Auch aus Investoren-Sicht sind sie ein spannendesReiseziel."Nicht nur lasse sich dort auf den Spuren der ersten historisch gutdokumentierten Spekulationsblase der Geschichte, der Tulpenblase im17. Jahrhundert, wandeln. Auch die erste Aktie der Welt sowie dieerste Aktienbörse hätten ihren Ursprung in den Niederlanden. ZuBeginn des 17. Jahrhunderts besaß das kleine Land die weltweit größteKriegs- und Handelsflotte und beherrschte so die Seewege und denWelthandel - vor allem entlang der Küsten Afrikas bis nach Ostasien.Doch die weiten Seereisen waren teuer und hochriskant. Um diesesRisiko auf mehrere Schultern zu verteilen, gründeten dieniederländischen Kaufleute 1602 die erste Aktiengesellschaft derWelt, die Niederländische Ost-Indien-Company bzw. VereenigdeOostindische Compagnie (VOC).Im August 1602 zeichneten 1.143 Investoren Anteile an der neuenGesellschaft. Die VOC stieg zum ersten multinationalen Unternehmenauf und machte die Niederlande zur mächtigsten Handelsnation derWelt. "Davon profitierten auch die Aktionäre", sagt Wiechmann. Zuerstdurch die regelmäßig zweistellige Dividende, ab 1612 auch durch dieKursgewinne an der Amsterdamer Börse."Vielleicht liegt die Aktienanlage den Niederländern ja aufgrunddieser historischen Erfahrung auch heute noch so stark im Blut wiekaum einer anderen Nation auf der Welt", so der IAC-Geschäftsführer.Mit einer Aktionärsquote von rund 30 Prozent rangiert das Land nochvor den USA (25 Prozent) - und weit vor Deutschland (fünf Prozent).Dabei habe sich die Idee der Aktienanlage seit 400 Jahren nichtverändert: "Gemeinsame Finanzierung ertragsversprechenderUnternehmungen und Aufteilung des Profits." Wer dabei wie die VOC undauch der IAC nicht nur auf ein Handelsschiff bzw. ein Unternehmensetze, sondern auf eine ganze Flotte internationaler Qualitätsaktien,brauche das Risiko eines Totalausfalls nicht zu fürchten.Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell