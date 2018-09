VNG präsentiert neuen Markenauftritt (FOTO)

Leipzig (ots) -Neuer Markenauftritt / Gestalter des WandelsDie VNG AG (VNG) hat seit heute einen neuen Markenauftritt. Dabeiwurden die Marken "Verbundnetz Gas AG" und "VNG-Gruppe" zur neuenMarke "VNG" verschmolzen. "VNG" steht fortan als Marke für die VNG AGund gleichzeitig als Dachmarke auch für den gesamten VNG-Konzern. Dieneue Marke setzt sich aus dem stilisierten gelben Band in Form einesV und dem Akronym "VNG" zusammen. Die Bezeichnung "VNG" ist seit 1990die offizielle Abkürzung für Verbundnetz Gas und internationalgültig.Wir gestalten unseren Wandel und setzen dafür ein ZeichenIn den letzten Jahrzehnten haben sich nicht nur dieRahmenbedingungen für die Energiebranche und die Gaswirtschaftverändert, sondern auch die VNG hat sich als Konzern weiterentwickeltund sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Heute istdie VNG AG ein anderes Unternehmen als noch vor 28 Jahren, als derehemalige VEB Verbundnetz Gas in die VNG - Verbundnetz GasAktiengesellschaft umgewandelt wurde und die Marke "Verbundnetz GasAG" entstand.Viele Unternehmen sind seitdem neu in den VNG-Konzernhinzugekommen und operative Bereiche wurden in eigene Gesellschaftenausgegliedert. Als bisher letzter Schritt wurde im Frühjahr 2018 dieVNG Handel & Vertrieb GmbH gegründet. Außerdem erfolgte im März 2018die Umfirmierung von "VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft" in"VNG AG". Die neue Marke und der Zeitpunkt der Kreation im Jahr des60. Firmenjubiläums symbolisieren somit die Entwicklung der VNG nachinnen und außen.Mit der Umsetzung ihrer Strategie "VNG 2030+" vollzieht VNGderzeit eine umfassende Transformation hin zu einem grünen, digitalenund gasbasierten Gestalter der Energiewende. "VNG hat sicherfolgreich von einem integrierten deutschen Erdgasversorger hin zueinem starken, europaweit aktiven Unternehmensverbund aus über 20Gesellschaften, mehr als 1.200 Mitarbeitern, einer 60-jährigenGaskompetenz und einem breiten, zukunftsfähigen Leistungsportfolio inGas und der Gasinfrastruktur entwickelt. Es ist daher nur konsequentund folgerichtig, diese Entwicklung nun auch im Erscheinungsbild miteinem neuen und modernen Markenauftritt zu untersetzen", so UlfHeitmüller, Vorstandsvorsitzender der VNG AG.Energie neu verpacktIn den vergangenen 60 Jahren hat sich VNG nie komplett neuerfunden, sondern immer weiterentwickelt - Evolution statt Revolutionwar und ist die Devise. Auch mit der neuen Marke bleibt VNG diesemWeg treu, denn sie verbindet die bestehende Markenarchitektur undgreift bereits existierende Gestaltungselemente aus den Markenbildernder Tochtergesellschaften auf. Die kleinste gemeinsame Grundform istdas Dreieck, die wesentlich in die Gestaltung der neuen Markeeingeflossen ist. Die neue Marke steht somit für einen starkenUnternehmensverbund und symbolisiert die Einheit in der Vielfalt: VNGverbindet die Kompetenzen ihrer Konzerngesellschaften.VNG AGVNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit mehr als 20Gesellschaften, einem breiten, zukunftsfähigen Leistungsportfolio inGas und Infrastruktur sowie einer 60-jährigen Erfahrung imEnergiemarkt. Der Konzern mit Hauptsitz in Leipzig beschäftigt rund1.200 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von10 Milliarden Euro.Entlang der Gaswertschöpfungskette konzentriert sich VNG auf diedrei Geschäftsbereiche Handel & Vertrieb, Transport und Speicherung.Ausgehend von dieser Kernkompetenz in Gas richtet VNG mit derStrategie "VNG 2030+" ihren Fokus zunehmend auf neue Geschäftsfelder.Dazu zählen unter anderem Biogas, digitale Infrastruktur undQuartierslösungen. Mehr unter www.vng.dePressekontakt:Christian RoosVNG AGFon: +49 341 443-5946presse@vng.dewww.vng.deOriginal-Content von: VNG AG, übermittelt durch news aktuell