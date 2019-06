VMware: Der Hammer!

An der Börse New York notiert die Aktie VMware am 21.06.2019, 23:50 Uhr, mit dem Kurs von 173,19 USD. Die Aktie der VMware wird dem Segment "Systemsoftware" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir VMware auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist VMware mit einem Wert von 25,41 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 147,64 , womit sich ein Abstand von 83 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der VMware beläuft sich mittlerweile auf 165,8 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 176,92 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,71 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 189,56 USD. Somit ist die Aktie mit -6,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen für die VMware-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die VMware-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für VMware aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (7 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 198,23 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 12,05 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (176,92 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält VMware somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.