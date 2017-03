VK ist weiterhin populärster Messenger Service in Russland

Moskau (ots/PRNewswire) -Nach Forschungsergebnissen von J'son & Partners Consulting läuftVK, Russlands führende Chat-Anwendung, WhatsApp, Skype und Viber inRussland den Rang ab.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/478582/Mail_Ru_Group_VK_Logo.jpg )(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/478583/Mail_Ru_Group_Logo.jpg )Der von J'son & Partners Consulting veröffentlichte Bericht zumMessaging Markt in Russland zeigt auf, dass das von Mail.Ru Groupentwickelte VK nicht nur das beliebteste soziale Netzwerk inRussland, sondern auch die führende Chat-Anwendung im russischenMarkt ist (auf Basis der J'son & Partners Consulting Studie"Perspectives of Russian and International Mobile Messages Market upto 2020", März 2017).Der VK Messenger für Mobile und Desktop erreichte, wie von Mail.RuGroup bereits gemeldet, bis Ende 2016 ein tägliches Zielpublikum von82 Millionen aktiven Nutzer pro Monat, die Gesamtzahl der VK-Anwenderbrach gar die Rekordmarke von 95 Millionen monatlich aktiven Nutzern.VK hatte sich bereits in der von Deloitte beauftragten Umfrage(Online-Befragung von Ipsos Mori, Sommer 2016, 2000 Teilnehmer in derAltersgruppe von 18 bis 60) als die beliebteste mobile Messaging undSocial Networking-App in Russland herauskristallisiert."Wir sind absolut begeistert über die Performance von VK Messengerund die Tatsache, dass die Anwendung so viele globale Konkurrentenwie WhatsApp, Skype und Viber aus dem Rennen geworfen hat. Diesesbeeindruckende Wachstum wurde durch die ständige Verbesserung desProdukts erreicht, und wir glauben, dass Mail.Ru Group mit Fokus aufdie kontinuierliche Weiterentwicklung von VK die Zielgruppe weiterausbauen und die Einbindung steigern kann", sagt Dmitry Sergeev,Deputy CEO (Russland) von Mail.Ru Group.Mail.Ru Group, als internationale Marke My.com (LSE:MAIL, notiertseit 5. November 2010), ist das größte Internetunternehmen inRussland gemessen nach täglichem, mobilen Zugriff (TNS Mobile Index,Altersgruppe von 12 - 64 Jahren in Städten mit einer Bevölkerung vonmehr 700 000 Menschen, Januar 2017, Russland).Die Firma zeichnet sich durch ihre "Communitainment"(Kommunikation plus Entertainment)-Strategie aus und entwickelt eineintegrierte Kommunikations- und Entertainmentplattform. Der führendeE-Mail-Service Russlands und eines der größten Internetportale,Mail.Ru, sind Eigentum der Firma. Das Unternehmen betreibt drei derwichtigsten russischsprachigen sozialen Netzwerke, VKontakte (VK),Odnoklassniki (OK) und Moi Mir (My World), und die größtenOnline-Spiele Russlands, einschließlich Warface, Armored Warfare,Skyforge und Perfect World. Zum Portfolio des Unternehmens zählenauch der führende, auf dem Open-Street-Map-Projekt basierende mobileKarten- und Navigationsdienst MAPS.ME mit Offline-Nutzung, und AgentMail.Ru und ICQ, zwei in Russland und in der GUS populäreInstant-Messaging-Services.Das Unternehmen hält 100% des Mobile Games-Entwicklers Pixonic(http://pixonic.com/) und 100% von Delivery Club, der Nummer Einsunter den Lebensmittelzustellern in Russland.Pressekontakt:PR Department Mail.Ru Grouppr@corp.mail.ru+7-495-725-63-57Original-Content von: Mail.Ru Group, übermittelt durch news aktuell