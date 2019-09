VKU: Gemeinden müssen spürbar von Windparks profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kommunalverband VKU hat angesichts des schleppenden Ausbaus der Windenergie an Land ein umfassendes "Beschleunigungs- und Akzeptanzprogramm" gefordert.



Gemeinden und Anwohner müssten spürbar von den Windparks in ihrer Umgebung profitieren - etwa über eine direkte Beteiligung der Kommunen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), Katherina Reiche, am Mittwoch in Berlin. Die Projekte müssten stärker vor Ort verankert werden.

Gegen Windräder gibt es viele Bürgerinitiativen und Klagen. Im ersten Halbjahr war der Ausbau der Windkraft an Land in Deutschland auch wegen langer Genehmigungsverfahren fast zum Erliegen gekommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Vertreter der Branche, von Ländern sowie Bürgerinitiativen zu einem Krisentreffen am Donnerstag in Berlin eingeladen.

Reiche sagte, vor allem Probleme bei der Flächenausweisung und der Erteilung von Genehmigungen verhinderten einen kontinuierlichen Ausbau der Windenergie. Die Länder müssten verbindliche Flächenziele festlegen, Fristen in Genehmigungsverfahren müssten verkürzt werden. Stadtwerke seien "Treiber" beim Ausbau - fast jede fünfte neue Windenergieanlage werde von einem Stadtwerk errichtet.

Der VKU erwarte von Altmaier, dass er einen konkreten "Korridor" aufzeige, was er gesetzlich angehen wolle, um den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen. Reiche kritisierte daneben "überzogene" Regelungen zum Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern./hoe/DP/mis