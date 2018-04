VKI startet Sammelklagen-Aktion gegen VW, Anmeldung bis 20. Mai

ROLAND ProzessFinanz AG übernimmt die Finanzierung derSammelklagenWien (ots) - Mitte September 2015 hat Volkswagen (VW)eingestanden, bei Dieselmotoren der Marken VW, Audi, SEAT und Skodamit Hilfe einer unzulässigen Motorsteuerungssoftware manipuliert zuhaben, um den Stickstoffausstoß bei Abgastests zu senken. InÖsterreich sind rund 360.000 Fahrzeuge betroffen. Mittlerweile liegtdem VKI ein Gutachten vor, das eine deutliche Wertminderung derbetroffenen Fahrzeuge nachweist. Auch Folgeschäden rund um dasSoftwareupdate sind wahrscheinlich. Das Sozialministerium und dieBundesarbeitskammer haben den VKI mit Sammelklagen gegen VWbeauftragt. Der VKI hat mit der ROLAND ProzessFinanz AG einenpotenten Finanzierer für die Absicherung des Kostenrisikos gefundenund startet nunmehr eine Sammelklagen-Aktion. Interessenten könnensich bis 20.5.2018 auf [www.verbraucherrecht.at/cms/vw](https://verbraucherrecht.at/cms/vw) gegen Zahlung einesOrganisationskostenbeitrages anmelden. Das Prozesskostenrisiko wirdvon ROLAND ProzessFinanz AG übernommen.In Österreich laufen zum VW-Dieselskandal seit geraumer ZeitErmittlungen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.Auch der VKI hat dort eine Strafanzeige eingebracht und rund 5000Konsumenten als Privatbeteiligte angeschlossen. Es gibt mittlerweileauch Urteile in Deutschland und Österreich, in denen Gerichte zumErgebnis kommen, dass VW bewusst und vorsätzlich den Emissionswertmanipuliert hat und daher der Verkauf dieser Fahrzeuge durch VW gegendie guten Sitten verstößt. Beides - Strafverfahren und diese Urteile- zeigt, dass eine Haftung von VW für die Folgen der bewusstenSoftwaremanipulation deutlich im Raum steht.Geschädigte laufen Gefahr, dass ihre Ansprüche per 18.9.2018verjähren. Der VKI hat daher gemeinsam mit den beidenAnwaltskanzleien Brauneis Klauser Prändl Rechtsanwälte GmbH undPoduschka Anwaltsgesellschaft GmbH ein Sammelklagenkonzeptentwickelt. Dabei werden die einzelnen Ansprüche gebündelt undösterreichweit bei Gerichten eingebracht. Eine einzige Sammelklage aneinem Gericht ist rechtlich leider nicht möglich, da der Gegner - dieVW AG - im Ausland sitzt und die aktuellen rechtlichenRahmenbedingungen dies nicht erlauben. Die Einklagung der Ansprüchebei Gericht ist erforderlich, um eine Verjährung von Ansprüchen zuvermeiden. Die Finanzierung und das Prozesskostenrisiko übernimmtdabei die ROLAND ProzessFinanz AG aus Köln.Durch die Prozessfinanzierung tragen die Teilnehmerinnen undTeilnehmer selbst kein Prozesskostenrisiko, es fällt nur ein geringerKostenbeitrag für den Organisationsaufwand des VKI an. Im Erfolgsfallbehält ROLAND eine Quote zwischen 10 und 35 Prozent, abhängig davon,in welchem Stadium der Streit beendet wird. Sollte eine Beendigungerst in der 3. Instanz erfolgen, beträgt die Quote 37,5 Prozent. DerOrganisationskostenbeitrag beträgt 120,- Euro. Wenn man sich demStrafverfahren über den VKI bereits als Privatbeteiligterangeschlossen hat, beträgt der Organisationskostenbeitrag 50,- Euro.Der Schaden besteht vor allem in einer Wertminderung derbetroffenen Fahrzeuge. Ein dem VKI vorliegendes Gutachten kommt zueiner deutlichen Wertminderung, die mehr als 20 Prozent betragenkann. In den Sammelklagen soll eine Wertminderung von voraussichtlich20 Prozent des Kaufpreises eingeklagt werden. Neben einerWertminderung liegt es nach einer Umfrage des VKI in Österreich undUmfragen in weiteren europäischen Ländern bei betroffenenFahrzeughaltern nahe, dass Folgeschäden entstehen werden, und zwargerade im Zusammenhang mit dem von den meisten Betroffenen bereitsdurchgeführten Software-Update. Als negative Folgen kommen eingestiegener Treibstoffverbrauch, reduzierte Leistung (trotzSoftware-Update), ein erhöhter Verschleiß - insbesondere desAbgasreinigungssystems (trotz Softwareupdate) - in Betracht. Auchdies wird in der Klage geltend gemacht.Teilnahme an den Sammelklagen:Zur Teilnahme sind alle Verbraucher berechtigt, die* ein Fahrzeug der Marken VW, Audi, SEAT und Skoda mit demDieselmotor vom Typ EA 189 erworben haben (Baujahre 2008 - 2015)* die das Fahrzeug in Österreich vor dem 18.9.2015 gekauft haben,unabhängig davon, ob sie das Fahrzeug noch besitzen oder nach dem18.9.2015 verkauft haben* deren Fahrzeug in Österreich erstzugelassen und in Österreichübernommen wurdeAusgeschlossen sind Leasingfahrzeuge mit aufrechtem Leasingvertragund Firmenfahrzeuge.Für die Teilnahme ist die vollständige Anmeldung imOnline-Fragebogen auf [www.](https://verbraucherrecht.at/cms/vw)[verbraucherrecht.at/cms/vw](https://verbraucherrecht.at/cms/vw) und die Übermittlung vonUnterlagen bis zum 20.5.2018 erforderlich.Wer sich bisher - über den VKI oder sonst - dem Strafverfahren alsPrivatbeteiligter angeschlossen hat, kann im Übrigen nicht davonausgehen, im bzw. über das Strafverfahren Schadenersatz zu bekommen.Der VKI empfiehlt auch in diesen Fällen eine Teilnahme an derSammelklagen-Aktion."Es kann nicht sein, dass vorsätzliche Manipulationen in diesemAusmaß ohne Folgen bleiben und österreichische KonsumentInnen aufihrem Schaden sitzen bleiben. Der VKI wird daher mit allen Kräftengegen VW vorgehen. Mit der ROLAND ProzessFinanz und demSozialministerium bzw. der Bundesarbeitskammer als Auftraggeber hatder VKI dafür starke Partner", freut sich Mag. Thomas Hirmke, Leiterdes Bereichs Recht im VKI."Wir unterstützen mit dieser Aktion ein weiteres Mal dieösterreichischen Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Durchdas Engagement von VKI, Sozialministerium und Bundesarbeitskammer hatder österreichische Verbraucherschutz Vorbildfunktion in Europa",ergänzt Arndt Eversberg, Vorstand der ROLAND ProzessFinanz.Service: Weitere Informationen gibt es auf[www.verbraucherrecht.at/cms/vw](https://verbraucherrecht.at/cms/vw).Über die ROLAND ProzessFinanz AG: Die Roland Prozessfinanz AG isteiner der wichtigsten Prozessfinanzierer in Europa. Das Unternehmenfinanziert Klägern die gerichtliche Durchsetzung ihrer berechtigtenAnsprüche auf reiner Erfolgsbasis. 