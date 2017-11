VKI: VW-Abgasskandal - Tausende Konsumenten berichten von Problemen nach Software-Update

Interne VKI-Umfrage zeigt Nachteile beim Verbrauch undLeistungseinbrüche beim MotorWien (ots) - Der VW-Abgasskandal hält die Autowelt seit September2015 in Atem. Im Zusammenhang mit dem Software-Update beteuerte derVW-Konzern bisher mehrfach, dass den betroffenen Kunden durch diekostenlose Umrüstung keine Nachteile entstehen würden. Eine interneUmfrage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) kommt allerdingszu einem ganz anderen Ergebnis. Rund 43 Prozent der befragtenKonsumenten stellten nach der Umrüstung negative Veränderungen anihrem Fahrzeug fest. Die häufigsten davon waren ein erhöhterKraftstoffverbrauch, Leistungseinbrüche im oberen und unterenDrehzahlbereich und ein deutlich spürbares "Ruckeln" des Motors.Mitte September 2015 hat Volkswagen (VW) eingestanden, beiDieselmotoren der Marken VW, Audi, SEAT und Skoda mit Hilfe einerunzulässigen Motorsteuerungssoftware manipuliert zu haben, um denStickstoffausstoß bei Abgastests zu senken. VW versprach einekostenlose Umrüstung der Fahrzeuge und postulierte dabei immerwieder, dass den VW-Kunden nach den Software-Updates keinerleiNachteile bei den Dieselmotoren entstehen würden.An den VKI wurden jedoch immer wieder Beschwerden überFolgeprobleme nach dem Update herangetragen. Deshalb startete der VKIeine interne Umfrage unter den mittlerweile 27.000 VKI-Teilnehmern,die sich von VW aufgrund der Betrugssoftware geschädigt fühlen. Mitder Umfrage wollte der VKI eruieren, ob den betroffenenFahrzeughaltern nach der Umrüstung negative Veränderungen im Gebrauchdes Fahrzeuges aufgefallen waren.Nun liegen die Ergebnisse des VKI vor. Rund 10.800 Konsumentenhaben teilgenommen. Von 9000 Fahrzeughaltern, die das Update bereitsdurchführen ließen, berichteten rund 3600 Teilnehmer über negativeVeränderungen, die sie nach der Umrüstung an ihrem Fahrzeugfeststellten. Im Detail berichteten 1800 Personen über einen erhöhtenKraftstoffverbrauch. Leistungseinbrüche im unteren oder oberenDrehzahlbereich meldeten mehr als 1400 Teilnehmer. Dass der Motorruckeln/nageln würde, meinten 1400 Konsumenten. Probleme beimBeschleunigen gaben mehr als 1000 Teilnehmer an. Bei rund 650 derBefragten zeigten sich Probleme mit dem Abgasrückführungssystem. Eineschnellere Verrußung des Partikelfilters meldeten knapp 500Teilnehmer. Einige hundert Befragte berichteten nach demSoftware-Update auch von einer erhöhten Geruchsbildung oder einemmassiven Gebläse, die sich nach der Umrüstung bemerkbar machten.Die beschriebenen Probleme sind aus technischer Sicht zum Teildurchaus nachvollziehbar. Aus den in der Umfrage des VKIdokumentierten technischen Folgewirkungen kann sich daher einMinderwert der betroffenen Fahrzeuge ergeben, der über einen reinmerkantilen Minderwert hinausgeht. "Die Beteuerungen von VW in diesemZusammenhang sind irreführend, der VKI wird diesen Hinweisen aufNachteile nachgehen und Ansprüche in diesem Zusammenhang intensivprüfen", so Mag. Thomas Hirmke, Leiter Bereich Recht im VKI.Aus technischer Sicht sind Probleme mit demAbgasrückführungssystem sowie das schnellere Verrußen desPartikelfilters durchaus erklärbar, wenn es nach dem Update zuerhöhter Rußbildung kommt. Ein damit verbunden häufigereserforderliches Regenerieren führt wiederum zu höheremKraftstoffverbrauch. Diese Auswirkungen werden bei einem genormtenPrüfstandslauf jedoch nicht getestet.Leider hat VW die Software und die Wirkungsweise der Änderungen ander Software immer noch nicht offengelegt. Dieses Versteckenerschwert Experten die technischen Einschätzungen für die Folgen desUpdates. Ein Offenlegen, was genau durch das Update verändert wurde,würde auch die technische Beurteilung der anderen von den Konsumentenberichteten Problemen wie Leistungseinbrüche, Ruckeln/Nageln undProbleme beim Beschleunigen erleichtern. Leider verweigert Volkswagenbis heute, den Quellcode der Manipulationssoftware herauszugeben oderderen Wirkungsweise anders offenzulegen. Dadurch ist es für Expertennicht möglich, die Folgen des Software-Updates technischeinzuschätzen. Wenn Volkswagen mit "offenen Karten" spielen würde,könnten auch die sonstigen von Konsumenten nach dem Software-Updateberichteten negativen Veränderungen (Ruckeln/Nageln,Leistungseinbrüche, Probleme beim Beschleunigen etc.) bessereingeordnet werden.Service: Weitere Informationen gibt es auf[www.verbraucherrecht.at] (http://www.verbraucherrecht.at/)Rückfragehinweis:Verein für KonsumenteninformationÖffentlichkeitsarbeitTel.: ++43 1/588 77-256presse@vki.atwww.vki.atOriginal-Content von: Verein für Konsumenteninformation, übermittelt durch news aktuell