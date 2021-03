VKE-Kosmetikverband bestätigt Markus Grefer als Präsident / Strategiekonzept #VKE2025 forciert zukunftsfähige Verbandsausrichtung

Berlin (ots) - Der VKE-Kosmetikverband hat im Rahmen einer digitalen Mitgliederversammlung am 11. März 2021 das Vorstandsteam für den Zeitraum 2021 bis 2023 gewählt. Markus Grefer, General Manager Puig wurde einstimmig als Präsident bestätigt. Isabel Neudeck, Managing Director L'Oréal Luxe und Yvonne Rostock, Managing Director Coty fungieren als Vizepräsidentinnen. Thomas Rieder, General Manager Clarins amtiert zukünftig als Schatzmeister.Der neue Vorstand hat sich insbesondere die zügige Umsetzung des Strategieprojekts #VKE2025 auf die Fahnen geschrieben. Dieses wurde initiiert, weil sich der Verband in immer komplexeren, sich sehr schnell verändernden Spannungsfeldern mit einer wachsenden Zahl unterschiedlichster Stakeholder bewegt. Deshalb hatte man ein externes Beratungsunternehmen mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Strukturen, Prozesse, Angebote und Aufgaben des VKE beauftragt.Ziel ist es, die bisherigen Aktionsfelder zu optimieren und die Organisation modern und digital auszurichten, um proaktiv Zukunftsthemen für die Kosmetikbranche angehen zu können."Wir haben die Institution VKE komplett durchleuchtet, vieles hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt. Dadurch wurden neue Aufgabenbereiche wie etwa das Themenfeld Nachhaltigkeit definiert, die jetzt intensiv, fokussiert und zugleich mit dem Gefühl für das große Ganze bearbeitet werden müssen. Der VKE ist als Verband grundsätzlich gut aufgestellt. Aber es gibt eine neugefasste, klare Agenda mit Zukunftsthemen, die wir gestalten wollen und werden", erläutert VKE-Präsident Markus Grefer."Gerade in der jetzigen Zeit ist es von grundlegender Bedeutung, den klaren Mehrwert der VKE-Verbandsarbeit für die Branche zu verdeutlichen. Wir wollen mutig, offen und auf noch professioneller strukturierte Art und Weise unsere Aktionsradien ausfüllen. Wichtige Schritte auf diesem Weg sind der Ausbau des Digitalisierungsgrades und der digitalen Kommunikationsarbeit", ergänzt Martin Ruppmann, VKE-Geschäftsführer.Der VKE-Vorstand 2021 - 2023Markus Grefer - PUIG - PräsidentIsabel Neudeck - L'Oréal Luxe - Vize-PräsidentinYvonne Rostock - Coty - Vize-PräsidentinThomas Rieder - Clarins - SchatzmeisterWeitere Vorstandsmitglieder:Carola Graser-Krauss - LVMHVeronika Rost - Estée LauderAlexander Keller - ChanelNicolas Lindner - BörlindMichael Schummert - Dr. BaborKooptiert:Helmut Baurecht - ArtdecoMichael Betzelt - E.A. CosmeticsÜber den VKE-Kosmetikverband:Der VKE-Kosmetikverband, Berlin wurde 1952 in Frankfurt am Main gegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw. Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. Mitglieder des VKE sind heute mehr als 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw. inländische Kosmetikproduzenten, die über 250, zum Teil weltbekannte Marken und einen Umsatz von deutlich über 2,1 Mrd. EUR repräsentieren. www.kosmetikverband.dePressekontakt:Ansprechpartner:Martin RuppmannGeschäftsführer030-206160/200172 6133514ruppmann@kosmetikverband.deAntje BrünePresse- und Öffentlichkeitsarbeit0173 3863127info@presse-bruene.deOriginal-Content von: VKE-Kosmetikverband, übermittelt durch news aktuell