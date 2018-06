VJTF (L) 2019 / NATO-Speerspitze nimmt Übungsstadt Schnöggersburg ein (FOTO)

Gardelegen OT Letzlingen (ots) -Der als schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehene deutscheGefechtsverband der Panzerlehrbrigade 9 übt vom 10. bis 19. Juni aufdem Truppenübungsplatz Altmark im Gefechtsübungszentrum Heer. Dortwird er die nationale Zertifizierung für die VJTF (L) (Very HighRediness Joint Task Force - Land) erhalten.Der Gefechtsverband im Kern bestehend aus dem Panzerlehrbataillon93 aus Munster übt gemeinsam mit niederländischen und norwegischenSoldatinnen und Soldaten unter anderem auch in der hochmodernenÜbungsstadt Schnöggersburg. Die Übung in der Altmark ist die letzteBewährungsprobe, bevor im Herbst zusammen mit den internationalenPartnern die Zertifizierung des Gefechtsverbandes durch die NATO beider Übung Trident Juncture in Norwegen erfolgen wird.Am 19. Juni bekommen Sie die Gelegenheit, die Soldatinnen undSoldaten des deutschen Gefechtsverbandes der VJTF (L) 2019 bei dieserÜbung im hochintensiven Gefecht ausschnittsweise zu begleiten undsich ein Bild der Vorbereitungen VJTF (L) zu verschaffen.Selbstverständlich werden neben den an der Übung beteiligtenSoldatinnen und Soldaten auch die verantwortlichen Kommandeure alsO-Tongeber für Sie bereit stehen.Die gesamte VJTF besteht aus Land,- Luft-, See- sowieSpezialkräften und ist die Speerspitze der NATO, da sie in derStand-By-Phase innerhalb von 48 bis 72 Stunden an jedem Orteingesetzt werden kann, an dem die Truppe benötigt wird. DerLandstreitkräfteanteil der VJTF, den Sie im Gefechtsübungszentrumsehen können, besteht im Kern aus einer multinationalenKampftruppenbrigade, die in erster Linie im Kampf gegen einenmechanisierten Gegner bestehen können muss. Deutschland übernimmt alsRahmennation für VJTF (L) im Jahr 2019 die Verantwortung. Den Kernund somit den deutschen Leitverband bildet die Panzerlehrbrigade 9aus Munster.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1526Fax: +49 (0) 3341 / 58 - 1519E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell