VIVOTEK, Gründungsmitglied der Open Security & Safety Alliance, führt IP-Überwachung auf die nächste Stufe

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - VIVOTEK (TWSE: 3454), einweltweit führender Anbieter von IP-Überwachungssystemen, gab heuteseinen Beitritt zur neuen Open Security & Safety Alliance ("Allianz")bekannt. Dabei handelt es ich um eine gemeinnützige Organisation ohneAktien, die Mitglieder zusammenbringt, um eine gemeinsamestandardisierte Plattform für Sicherheitslösungen zu schaffen.VIVOTEK ist eines von fünf Gründungsunternehmen, zu denen BoschBuilding Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems undPelco(TM) by Schneider Electric gehören. Vereint werden dieMitglieder mit den besten gängigen Standards und Spezifikationenarbeiten. Sie werden auch Leitlinien für die Umsetzung austauschen,um den Integrationsaufwand zu minimieren und dieIP-Überwachungsbranche auf die nächste Stufe zu heben.In der Vergangenheit hatten Überwachungslösungen keine gemeinsamestandardisierte Plattform und liefen getrennt. Hersteller undSoftwareentwickler waren daher gezwungen, Ressourcen zu investieren,um ihre Systeme miteinander kompatibel zu machen. Die entsprechendeInanspruchnahme von Forschung und Entwicklung begrenzte dieInnovation, durch die echter Mehrwert für Kunden und Anwendergeschaffen wurde. Durch die Gründung der Allianz wird eine solcheInanspruchnahme stark reduziert und die Innovation wird im Zuge desWachstums der Allianz weitergehen. Unternehmen jeder Größe, die diegleichen Werte teilen, sind herzlich eingeladen, der Allianzbeizutreten und ihre Ideen und Fachkompetenz einzubringen.Owen Chen, Vorsitzender von VIVOTEK erklärte: "Unsere Visionlautet, das 'Eye in IoT' zu werden und wir haben das starkeWachstumspotenzial von KI und IoT vorhergesehen. Eine gemeinsamestandardisierte Plattform für Sicherheitslösungen ist erforderlich,damit die Branche in diesem Zeitalter wachsen kann. In der Allianzsetzen wir uns mit vereinten Kräften dafür ein, unterschiedlicheFachkenntnisse branchenübergreifend zu bündeln und Lösungen in einergemeinsamen Sprache für bessere Ergebnisse anzubieten. Herstelleroder Softwareentwickler können viel mehr potenzielle Kunden erreichenund über die Sicherheit hinaus Innovationen mit Mehrwert schaffen.Unterdessen können Benutzer die neueste KI-Technologie nutzen und aufintelligentere Weise zu mehr Kundenerkenntnissen gelangen. Es isteine Win-Win-Kooperation für alle Beteiligten in diesem Bereich."Die Mitgliedschaft steht ab sofort Organisationen offen, die daraninteressiert sind, der Open Security & Safety Alliance beizutreten.Interessierte finden Details zur Mitgliedschaft und weitereInformationen zu den Aktivitäten der Allianz unterhttps://www.opensecurityandsafetyalliance.org/