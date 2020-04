VIURS: Ethikrat zur Corona-Krise - Giffey stellt Freiwilligen-Portal vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Ethikrat äußert sich am Dienstag (11.00 Uhr) zur Corona-Krise. In der politischen Debatte geht es unter anderem darum, wann und nach welchen Kriterien die massiven Alltags-Beschränkungen gelockert werden könnten.



Zudem können Ärzte vor schwierige Entscheidungen gestellt werden, wenn es bei steigenden Zahlen schwerkranker Corona-Patienten darum geht, welche Behandlung Priorität hat. Der Ethikrat hatte die Maßnahmen zur Virus-Eindämmung befürwortet. Freiheitsbeschränkungen müssten aber kontinuierlich geprüft und möglichst bald schrittweise gelockert werden.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) stellt am Dienstag (11.00 Uhr) eine Online-Plattform vor. Sie soll Kontakte erleichtern, wenn Freiwilligendienstleistende, deren Einsatzstellen geschlossen haben, an anderer Stelle in der Corona-Krise helfen wollen./sam/DP/jha