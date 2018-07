Das VITROS® XT 7600 Integrierte System von Ortho Clinical Diagnostics erhält CE-Kennzeichnung

Ein innovativer Ansatz für die klinischen LaborsNeuartige Digitale Bildgebungstechnologie ermöglicht eineumfassende Datenanalytik und verbessert Abläufe in Klinik und Labor.Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnosticsgab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für das integrierteSystem VITROS® XT 7600 erhalten und auf den Markt gebracht hat. Durchdie Kombination der patentrechtlich geschütztenTrockenslide-Technologie mit dem einzigartigen digitalenBildgebungsverfahren und der parallelen Analyse von zwei separatenLabortests durchzuführen, bringt Ortho jetzt die Digitale KlinischeChemie ins Labor. Mit der Digitalisierung kommen eine umfassendeDatenanalytik, Verbesserungen beim Ablauf und eine höhere Qualität indie Laborergebnisse. Dies hilft den klinischen Labors dabei, mit derrasanten Entwicklung rund um das Gesundheitswesen Schritt zu halten,und das sogar ohne zusätzlichen Platzbedarf."Das VITROS® XT 7600 System nutzt unsere eigentumsrechtlichgeschützte Trockenslide-Technologie, um noch bessere, qualitativhochwertigere Testergebnisse bereitzustellen, einen höheren Durchsatzzu erreichen und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen, und das allesauf einer Fläche, die dem Labor ohnehin schon zu Verfügung steht",sagte Robert Yates, Chief Operating Officer bei Ortho ClinicalDiagnostics. "Dies bedeutet eine grundlegende Veränderung wie dieLaboratorien heutzutage arbeiten."Die Digitale Klinische Chemie auf dem VITROS® XT 7600 Systemberuht auf drei wesentlichen Technologien:- Trockenslide-Technologie: Anders als die herkömmlichennasschemischen Systeme, die für den Betrieb gereinigtes Wasser undkomplexe Leitungssysteme brauchen, kommt die patentrechtlichgeschützte Trockenslide-Technologie von Ortho ohne Wasser aus.Damit entfällt das Risiko, dass schlechte Wasserqualität dieTestergebnisse beeinflusst.- MicroSlide-Technologie: Eine vollständige Reaktionsumgebung inBriefmarkengröße ermöglicht präzise und akkurate Analysen in einemUmfeld ohne Wasser.- Digitale Bildgebung: Moderne optische Geräte sammeln wesentlichmehr Dateninformation, als dies bislang überhaupt möglich war.Damit wird im Labor eine höhere Präzision erreicht und eineumfassende Datenverarbeitung ermöglicht.Darüber hinaus erhöht das VITROS® XT 7600 System dieProduktivität, weil weniger Probenmengen von Patienten benötigtwerden. Dies wird durch die Einführung von Multiplexing in dieklinische Chemie - also der Möglichkeit von zwei statt nur einem Testpro Analyseplättchen - gewährleistet. Mit den XT MicroSlides1 könnenAnalysen, die häufig für denselben Patienten nachgefragt werden,gebündelt und simultan durchgeführt werden. Das Labor spart Zeit undPlatz und benötigt weniger Probenmaterial, das für die Analysenbenötigt wird - ein wichtiger Vorteil für ohnehin geschwächtePatienten oder diejenigen, bei denen die Blutabnahme problematischist."Wir sind ein international anerkanntes Labor, in dem Qualität anerster Stelle steht. Die Technologie von Ortho funktioniertzuverlässig und kann die am häufigsten vorkommenden Interferenzenherausfiltern, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit der ersteDurchlauf gelingt und nur selten ein weiterer Versuch unternommenwerden muss", sagte Phil Craddock-Jones, Manager des Labors imSheffield Children's Hospital im Vereinigten Königreich. "Da dieVITROS® Systeme von Ortho kein Wasser benötigen, kann eineKontamination mit verunreinigtem Wasser ausgeschlossen werden."Das integrierte System VITROS® XT 7600 hat die CE-Kennzeichnungerhalten, also die Bestätigung dafür, dass die entsprechendenbehördlichen Vorgaben der Europäischen Union erfüllt sind. Es istsomit ab sofort in zahlreichen Ländern in Europa, im Nahen Osten, inAfrika, Asien und Lateinamerika im Handel erhältlich.Informationen zu den VITROS® SystemenDie VITROS® Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme vonOrtho Clinical Diagnostics stellen ein Produktportfolio vonpatentierten Technologien dar, das klinische Labors dabeiunterstützt, Erkrankungen von Patienten zu diagnostizieren, zuüberwachen und zu behandeln. VITROS®-Produkte wurden dazu entwickelt,diese Einrichtungen bei organisatorischen, betrieblichen undwirtschaftlichen Herausforderungen zu unterstützen.Informationen zu Ortho Clinical DiagnosticsOrtho Clinical Diagnostics gehört zu den weltweit führendenAnbietern in der In-vitro-Diagnostik und bedient klinischeLabororatorien und das Fachgebiet der Immunhämatologie. InKrankenhäusern, Kliniknetzwerken, Blutbanken und Laboren in mehr als125 Ländern werden Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen durch diequalitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen in die Lageversetzt, Entscheidungen für eine Behandlung auf einer besserenGrundlage zu treffen. Die Produkte zur Blutgruppenbestimmung helfenin der Immunhämatologie, dass jeder Patient immer das Blut erhält,das sicher ist, zur richtigen Blutgruppe gehört und in der richtigenMenge eingesetzt wird. Ortho stellt klinischen Labors auf der ganzenWelt intelligente Prüftechniken sowie Lösungen zur Automation, zumInformationsmanagement und für die Dateninterpretation zur Verfügungund hilft Ihnen dabei, Ihre Einrichtung effizienter und effektiver zubetreiben und die Patientenpflege zu verbessern. Ortho will das Lebenmithilfe von Diagnostik verbessern und erhalten, und es verfolgtdieses Ziel, indem es eine neue Vorstellung davon vermittelt, wasmöglich ist. Das ist es, was Ortho seit mehr als 75 Jahren ausmachtund was Ortho auch zukünftig antreibt. Weitere Informationen erhaltenSie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.© Ortho Clinical Diagnostics 2018PR-039601 In der EntwicklungFoto - https://mma.prnewswire.com/media/721917/Ortho_Clinical_Diagnostics_XT7600.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/699913/Ortho_Clinical_Diagnostics_Logo.jpgPressekontakt:Jane WardOrtho Clinical DiagnosticsTel.: +1 908 218 8245jane.ward@orthoclinicaldiagnostics.comOriginal-Content von: Ortho Clinical Diagnostics, übermittelt durch news aktuell