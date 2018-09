VITRONIC zählt zu den 1000 Unternehmen, die ganz Europa inspirieren (FOTO)

Brüssel / Wiesbaden (ots) -- London Stock Exchange Group zeichnet VITRONIC im Bericht "1000Companies to Inspire Europe" aus.- Entscheidende Bedeutung des Mittelstands für das zukünftigeeuropäische Wirtschaftswachstum, die Innovation und dieSchaffung von Arbeitsplätzen.- Nominierung beweist einmal mehr die Innovationskraft vonVITRONIC.VITRONIC wurde als eines der 1000 Unternehmen von der London StockExchange Group identifiziert, die Europa inspirieren. Die Liste derausgezeichneten Unternehmen ist ein Beleg für die Wichtigkeit deswachstumsstarken und dynamischen Mittelstands in ganz Europa.Neben einer großen Zahl von Unternehmern und Mitgliedern desEuropäischen Parlaments nehmen der Vizepräsident der EuropäischenKommission, Jyrki Katainen, und der CEO der Londoner Börse, NikhilRathi, an der feierlichen Veröffentlichung des Berichts heute inBrüssel teil.Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission: "DerMittelstand ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft, die solideist und wächst. Dank der Strukturreformen in den Mitgliedstaaten,aber auch dank des dynamischen und innovativen, wachstumsstarkenMittelstands hat die Beschäftigung mit fast 240 MillionenBeschäftigten einen neuen Rekordwert erreicht".Um in die Liste der 1000 aufgenommen zu werden, mussten dieUnternehmen über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren einstetiges und starkes Umsatzwachstum verzeichnen und damit ihreKonkurrenten deutlich übertreffen. Dr.-Ing. Norbert Stein, Gründerund Geschäftsführer von VITRONIC: "Die Nominierung ist einmal mehrein klarer Beweis für unsere Innovationskraft. Aber es ist nicht nurein Resultat unserer hohen Investitionen in Forschung undEntwicklung. Der Erfolg liegt vor allem an unseren spezialisiertenund engagierten Mitarbeitern." Zu Beginn des Jahres 2018 stieg dieZahl der VITRONIC Mitarbeiter weltweit auf 1.000, davon 800 amStammsitz in Wiesbaden. In den letzten fünf Jahren wuchs das Personaljedes Jahr um über 10 Prozent. Nikhil Rathi, CEO der London StockExchange, fasst zusammen: "Das wirtschaftliche Potenzial der amschnellsten wachsenden Unternehmen Europas wird in '1000 Companies toInspire Europe' deutlich. Der Bericht zeigt, dass wachstumsstarke KMUdie Innovatoren, Jobmotoren und Treiber des Wirtschaftswachstumssind. Sie haben das Potenzial, die europäische Wirtschaft zuverändern und der nächsten Generation junger Menschen die Zukunft zugeben, die sie verdienen".Über VITRONICVITRONIC ist eines der weltweit führenden Unternehmen fürindustrielle Bildverarbeitung. Die inhabergeführte Unternehmensgruppeentwickelt innovative Produkte und spezialisierte Lösungen in denWachstumsbranchen Industrie- und Logistikautomation sowie in derVerkehrstechnik.Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet VITRONIC ein einzigartigesPortfolio an Systemen und Software für bild- und sensorbasierteQualitätsprüfung, Identifikation, Verkehrsüberwachung undMauterhebung. Zu den Kunden zählen bekannte Unternehmen wie BMW,Daimler, DHL, UPS, IBM, Toll Collect, Fresenius und Sanofi, ebensowie Ministerien und Behörden.VITRONIC Systeme leisten einen wichtigen Beitrag, um höchsteQualität und Wirtschaftlichkeit in der Produktion von Automobil-,Photovoltaik- und Pharmaunternehmen sicherzustellen. InLogistikzentren und an Frachtflughäfen weltweit übernehmenAuto-ID-Lösungen von VITRONIC die effiziente Erfassung undIntegration von Sen-dungsdaten und sorgen damit für transparenteWarenströme.Für den Verkehrsbereich bietet das Unternehmen hochleistungsfähigeTechnologien, um mehr Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten undden Verkehrsfluss zu verbessern.Seit seiner Gründung im Jahr 1984 wächst VITRONIC kontinuierlichund ist heute mit rund 1.000 Mitarbeitern auf vier Kontinentenvertreten. Seine internationalen Kunden betreut VITRONIC durchNiederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien sowieüber ein weltweites Netzwerk von Vertriebs- und Servicepartnern.Entwicklung und Produktion der VITRONIC-Systeme sind amUnternehmenssitz in Wiesbaden angesiedelt. Im Jahr 2017 erzielte dieGruppe einen Umsatz von 171 Mio. EURO.Pressekontakt:VITRONIC Dr.-Ing. SteinBildverarbeitungssysteme GmbHPatrick SchulzeHasengartenstr. 1465189 WiesbadenTel: +49 611 7152 418Patrick.schulze@vitronic.dewww.vitronic.deOriginal-Content von: VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell