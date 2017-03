Bruckmühl (ots) -Der renommierte Preis "Reformhaus des Jahres 2017" geht diesesJahr in den Münchner Süden. Seit der Renovierung im letzten Herbsthat sich VITALIA in Grünwald mit seiner Wohlfühlatmosphäre zumbeliebten Treffpunkt entwickelt. Die Stärken sind der großzügigeKosmetikbereich mit hochwertiger Naturkosmetik zum Ausprobieren undFühlen, sowie das umfangreiche Angebot von Naturarznei undnatürlichen Lebensmitteln. Hinzu kommt ein vielseitiges Angebot fürbesondere Ernährungsgewohnheiten . Besonders hervorheben konnte sichdas Team rund um Fr. Franke durch ihre Leidenschaft und Kompetenz inder persönlichen Beratung. VITALIA Grünwald und das gesamteUnternehmen freuen sich über die Prämierung in der KategorieGesamtauftritt Filialbetriebe. Überreicht wurde der Preis von RainerPlum, dem Vorstand der Genossenschaft.Das Reformhaus feiert übrigens in diesem Jahr seine inzwischen130-jährige Erfolgsgeschichte! Seit mehr als einem Jahrhundert stehenReformhäuser für kompetente Fachberatung und sind Vorreiter fürganzheitliche Gesundheitsprodukte, Naturkosmetik sowie fürvollwertige vegane und vegetarische Lebensmittel aus biologischemAnbau. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich individuell zuden Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden in Ihrem VITALIAReformhaus beraten!Zu VITALIADie VITALIA-Reformhäuser stehen seit über 45 Jahren für einegesunde, alternative Lebensweise. Vor allem die kompetente undausführliche Beratung zu Naturarznei und Naturkosmetika,allergenfreien Produkten sowie natürlichen und biologischenLebensmitteln steht im Mittelpunkt. 99% der bei VITALIA erhältlichenProdukte sind vegetarisch oder vegan. VITALIA betreibt 90 Filialendeutschlandweit und überzeugt vor allem durch die individuelle undpersönliche Atmosphäre, sowie der besonderen Nähe zu seinenKundInnen.Pressekontakt:Lukas Wieser, VITALIA Reformhauslukas.wieser@vitalia-reformhaus.de01522 5971 376Original-Content von: VITALIA GmbH, übermittelt durch news aktuell