VISION.A vom 22. Juni bis 3. Juli 2020 als Livestream-Event

Berlin (ots) - VISION.A wird mit dutzenden spannenden Vorträgen und Talkformaten live gehen. Erstmals findet die renommierte Konferenz powered by NOVENTI und APOTHEKE ADHOC komplett online statt - als mehrtägiges Live-Event mit umfangreichem Wissenstransfer und neuen Möglichkeiten des Networkings. Vom 22. Juni bis 3. Juli 2020 erwartet die Gäste ein tolles Programm mit mehr als 50 Speakern und Gästen, einer spannenden Awardverleihung und vielem mehr."Alles auf Kommunikation" lautet der Titel von VISION.A 2020 (https://vision.apotheke-adhoc.de/) . Die Konferenz widmet sich den konkreten Auswirkungen der Digitalisierung im Apotheken- und Pharmamarkt. Dabei dürfen sich die TeilnehmerInnen wie gewohnt auf spannende Impulsvorträge, inspirierende Diskussionen und innovative Healthcare-Ideen freuen. Anders als beim analogen Branchentreffen wird aus der eineinhalbtägigen Konferenz ein Event über zwei Wochen, bei dem die Gäste die Möglichkeit haben, sämtliche Vorträge live mit zu verfolgen - und natürlich im Nachgang zu streamen.Auch die Verleihung der begehrten VISION.A Awards findet am 25. Juni 2020 im Rahmen des neuen Digitalformats statt - zur besten Sendezeit erwartet die Gäste dabei Hochspannung pur und sie können live mitfiebern, welche Healthcare-Helden sich mit ihren Konzepten den Sieg sichern.Full-Conference-Tickets für das neue Digitalformat sind ab jetzt verfügbar (https://vision.apotheke-adhoc.de/tickets/) . Ab dem 6. Juni 2020 stehen außerdem Tagestickets zur Verfügung.Bereits gebuchte Tickets für VISION.A 2020 sind für den kompletten Zeitraum des Digitalformates gültig. Zudem stehen den TicketinhaberInnen nach dem Event alle Inhalte zunächst exklusiv zur Verfügung. Für die Teilnahme am neuen Digitalformat erhalten alle Gäste einen persönlichen Zugriffslink, mit dem sie sich zum Online-Konferenzbereich anmelden können. Doch damit nicht genug: Die erworbenen Tickets für VISION.A 2020 werden außerdem kostenlos auf VISION.A 2021 umgeschrieben.Pressekontakt:Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen unsere Ansprechpartnerin für Medien, Annabell Meyer, per E-Mail an annabell.meyer@el-pato.de zur Verfügung.VISION.A / APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138537/4607022OTS: VISION.AOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell