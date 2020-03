VISION.A: Neuer Termin am 25. und 26.6.2020

Berlin (ots) - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der neue Termin für VISION.A2020 steht bereits fest. Die Digitalkonferenz des Jahres - powered by NOVENTIund APOTHEKE ADHOC - findet am 25. und 26.6.2020 statt. In der einzigartigenAtmosphäre des historischen Postbahnhofs Berlin treffen sich rund 500 Gäste undmehr als 50 Speaker zu eineinhalb Tagen Wissenstransfer und Networking pur.Nachdem die renommierte Fachkonferenz im Zuge der Verbreitung des Coronavirusvom März in den Juni verschoben wurde, freut sich das Team rund um InitiatorThomas Bellartz, schnell einen neuen Termin für VISION.A 2020 gefunden zu haben.Doch damit nicht genug: Die Konferenz findet erstmals im Postbahnhof Berlinstatt - einer Location, die mit ihrem atemberaubenden historischen Charmeüberzeugt.Und auch das Programm bekommt noch einmal einen neuen Anstrich. Denspektakulären Auftakt für die diesjährige Veranstaltung bildet am Abend des25.6.2020 die Verleihung der VISION.A Awards, mit denen Healthcare-Helden fürihre innovativen Ideen ausgezeichnet werden. Die anschließende After-Show-Partybietet den Besucherinnen und Besuchern den idealen Raum, bei Food, Drinks undBeats zu networken. Am 26.6.2020 dürfen sich die Gäste unter dem Motto "Allesauf Kommunikation" auf ein spannendes Konferenzprogramm rund um die Folgen derDigitalisierung im Apotheken- und Pharmamarkt freuen.Bereits gebuchte Tickets für VISION.A 2020 behalten ihre Gültigkeit und wurdenautomatisch umgeschrieben. Weitere Tickets sind untervision.apotheke-adhoc.de/tickets (https://vision.apotheke-adhoc.de/tickets)erhältlich.Pressekontakt:Kontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138537/4537218OTS: VISION.AOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell