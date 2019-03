VISION.A Awards 2019: Das sind die Gewinner

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - And the winner is... Zum vierten Mal wurden am 20.März in Berlin die VISION.A Awards im Rahmen der DigitalkonferenzVISION.A von APOTHEKE ADHOC verliehen. Zum Abschluss des erstenVeranstaltungstages wurden erneut innovative, außergewöhnliche,digitale und disruptive Ideen und Konzepte aus Apotheke und Pharmagekürt.In sechs Kategorien wurden aus mehr als 50 Bewerbern insgesamt 31Querdenker von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Experten derPharma-, Apotheken und Medienbranche, für die Shortlist ausgewählt.Die Gewinner erhalten auch in diesem Jahr von APOTHEKE ADHOCMediabudgets im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.Die Award-Verleihung war auch in diesem Jahr der Höhepunkt desersten Tages von VISION.A, eröffnet von einem akrobatischenAbendprogramm mit den preisgekrönten Trapezkünstlerinnen Duo Elja.Moderator Dr. Hajo Schumacher führte die Gäste durch die Verleihung,die ihren Blick auf die digitale Zukunft des Apotheken- undPharmamarktes richtete. Anschließend wurde bei der Party derVisionäre heftig weitergefeiert.Die Preisträger der VISION.A Awards 2019 auf einen Blick:KOMMUNIKATION Verbraucher / LaienGold: HRA PHarma und HitchOn GmbH mit Bedside StoriesSilber: ratiopharm GmbH und pyrus Werbeagentur mit Teste dich! ZurEinführung des HIV SelbsttestsBronze: adcommander GmbH mit beauty shelfKOMMUNIKATION Apothekenteams /Healthcare-ProfessionalsGold: Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. mit der Apoheker ohneGrenzen SommertourSilber: P & G Health (Merck Selbstmedikation) und Lyve / GeometryGlobal mit Kytta "Schulung mit SubsTanz" powered by apovoice.comBronze: Lauer Fischer GmbH und Mediteo GmbH mit CAREGIVER statt"EINZELHÄNDLER"INNOVATION in Pharma- / ApothekenbrancheGold: MOIO GmbH mit moio. Das intelligente Pflegepflaster.Silber: DiHeSys - Digital Health System GmbH mit "PersonalisierteMedizin durch 2D und 3D Druck"Bronze: m.Doc GmbH mit der digitalen Gesundheitsplattform Bronze:Selfapy GmbH - Online-Therapieprogramm bietet schnelle Hilfe beipsychischen BelastungenAPPS & CO. VerbraucherGold: Dr. med. Sebastian Horn mit "Der DST (Demenz Screening Test)"Silber: HealthCare Futurists GmbH mit Jakiba® - gemeinsam gesünder.Bronze: Shire Deutschland GmbH und Digital Spital GmbH, Medizin &Markt GmbH mit myPKFit - Eine Innovation, die Hämophilie A-Patientenim Alltag unterstützt.APPS & CO. ApothekenteamsGold: LINDA AG und LePetitMax; Candoo-Media mit LINDAInteraktionsmanagement: Gemeinsam besser für mehrArzneimitteltherapiesicherheit.Silber: CHAPCO GmbH mit CHAPCO - Die Apotheken-AppBronze: scanacs GmbH & Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG mitDigitale Überprüfung von Verordnungen auf ihre Erstattungsfähigkeitin Echtzeit in der Apotheke.SONDERPREIS der JuryGold: ZEABORN Shipment Management GmbH & Cie. KG und move UPGesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH mit move ON BOARD - EinProgramm zur Gesundheitsförderung der Offshore Mitarbeiter vonZEABORN Ship ManagementPressekontakt:Arina TrofimovaT 030 802080-500 F 030 802080-509vision.a@apotheke-adhoc.devision.apotheke-adhoc.deAPOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell