VISION.A Awards 2018: Visionäre räumen für die besten Digitalstrategien ab

Berlin (ots) - Am gestrigen Mittwochabend wurden zum dritten Maldie VISION.A Awards im Rahmen von VISION.A - die Digitalkonferenz vonAPOTHEKE ADHOC und Apotheken Umschau verliehen. Ausgezeichnet wurdendie besten, disruptivsten und neuartigsten Ideen zu Digitalstrategienaus Apotheke und Pharma.Die Awardverleihung fand im Radialsystem V in Berlin statt. Insechs Kategorien wurden aus mehr als 50 Bewerbern insgesamt 20Querdenker von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Experten derPharma-, Apotheken und Medienbranche, ausgewählt. Die Gewinnererhalten vom VISION.A-Initiator APOTHEKE ADHOC Mediabudgets imGesamtwert von 60.000 Euro.Kabarettist und Comedian Timo Wopp sorgte für einen schwungvollenEinstieg in den ereignisreichen Abend. Moderator Dr. Hajo Schumacherführte durch die Verleihung. Überreicht wurden die Awards von denbeiden Chefredakteuren von APOTHEKE ADHOC, Patrick Hollstein undAlexander Müller, sowie von Gudrun Kreutner vom Wort & Bild Verlag.Anschließend ließen sich die Gewinner auf der Party der Visionärefeiern.Alle Gewinner und Platzierten der VISION.A Awards werden in dennächsten Wochen auf www.apotheke-adhoc.de vorgestellt. Dabei handeltes sich um folgende Preisträger in den verschiedenen Kategorien:AD.VISION Award - für herausragendes Advertising.Gold: Hermes Arzneimittel und xeomed mit der crossmedialen Kampagnefür AlgovirSilber: Hermes Arzneimittel, MKTG und xeomed mit der DigitalkampagneYouTube für AntiBrummBronze: P&M Cosmetics / Dermasence mit Gesunde Haut mit SystemBronze: VeluviaAPO.VISION Award - für spannende Ideen.Gold: Apotheker Jan Reuter (Central Apotheke Walldürn) mit#revolutionpharmacySilber: NOVENTI Digital GmbH mit vimedi - Medikation einfach sicherBronze: CuracadoBIZ.VISION Award - für wegweisende Business-Lösungen.Gold: Newsenselab GmbH mit M-SenseSilber: Vitatel GmbH mit Vivago MOVE Care WatchBronze: NARZ/AVN Apothekenpartner mit PflegehimidigitalBronze: DIPAT Die PatientenverfügungCHANGE.VISION Award - für digitalen Wandel.Gold: Cohn & Wolfe PR für HRA Pharma Deutschland mit Ella By PilleDanachSilber: Beurer mit Beurer HealthManagerBronze: NUXE Paris, rheindesign GmbH und BD Rowa Germany GmbH mitEmotional. Digital. Re(g)al.COM.VISION Award - für wirksame Kommunikationsstrategien.Gold: AbZ-Pharma und HOPF Strategie mit "Der PTA-Versteher"Silber: L'Oréal Deutschland GmbH / La Roche Posay mit Kritze KratzeMonster / Lipikar AP+Bronze: Parmapharm (Gesund ist bunt) und Husare mit "Aus Liebe zuIhrer Gesundheit"CSR.VISION Award - für nachhaltige Corporate Social ResponsibilityInitiativen.Gold: DKMSSilber: NIK e.V.Bronze: Jourvie und AOK Nordost mit Elamie