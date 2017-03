VISION.A Awards 2017 feierlich in Berlin verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -Kein roter Teppich, dafür wunderbar rote Awards: Am Mittwochwurden zum zweiten Mal die VISION.A Awards verliehen. In siebenKategorien ließen sich 22 Gewinner und Platzierte von mehr als 300Gästen im Radialsystem V feiern. Mit den Preisen werden Kampagnen,kreative Ideen, aber auch beispielgebende und außergewöhnlicheDigitalprojekte in Pharma und Apotheke ausgezeichnet. Die Gewinnererhielten von VISION.A-Initiator APOTHEKE ADHOC Mediabudgets im Wertvon mehr als 70.000 Euro.Moderiert wurde die Verleihung von Dr. Hajo Schumacher, derbereits tagsüber durch die Digitalkonferenz geführt hatte. Überreichtwurden die Preise von Patrick Hollstein und Alexander Müller, beideChefredakteure von APOTHEKE ADHOC, sowie von Dr. Dennis Ballwieser,redaktioneller Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags, diesjährigerSponsor der Veranstaltung.Bei den Initiatoren freute man sich über den großen Zuspruch beiAusschreibung und Verleihung: "Im zweiten Jahr hat sich das Interessein jeder Hinsicht bereits verdoppelt. Das spornt uns natürlich an für2018 und zeigt, wie dynamisch die digitale Entwicklung im Apotheken-und Pharmamarkt voranschreitet", sagt Thomas Bellartz, Herausgebervon APOTHEKE ADHOC.In den kommenden Wochen werden alle Gewinner und Platzierten inPorträts auf www.apotheke-adhoc.de vorgestellt.Hier die Kategorien, Gewinner und Platzierten:AD.Vision Award:GoldP&M Cosmetics/DERMASENCE / mediascale, WKW Münster, WEFRA Mediaplusfür "Ich (i)ebe Anti-Aging mit System"SilberG. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG / xeomed GmbH für "Digitales Ökosystemfür Kopfläuse: Youtube und Produktwebseite Nyda®"BronzeDie Jäger Köln GmbH / Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH für "Keracnyloder Cleanance: Das Runde oder das Eckige"APO.Vision Award:GoldBecton Dickinson Rowa Germany GmbH für "Nonverbale PharmazeutischeBeratung"SilberBußmanns Apotheken / Adcommander GmbH & Co. KG für "Die Apotheke ohneHandverkaufstisch"BronzeParacelsus Apotheke für "paracelsus.care" Bronze Beiersdorf AG für"Eucerin Videoberater"BIZ.Vision Award:GoldAvP Service AG für "HiMiAdhoc online"Silbergesund leben-Apotheken / mauve für "gesund leben Website-Service:Sorglos ins Netz!"BronzeAposphäre GmbH für " APOSPHÄRE. Erfolg am POS"CHANGE.Vision Award:GoldLAUER-FISCHER GmbH / CGM GENIUS für "CGM GENIUS® WIE WERBUNG, NURBESSER."SilberAlmased Wellness GmbH für "Almased Experten Center"BronzeOTC7HANDL für "ganzheitlicher Unternehmens- und Marken-Relaunch"DIGI.Vision Award:GoldL'Oreal Deutschland GmbH / La Roche Posay für "UV-Patch"SilberPierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH / antwerpes AG für "DermaChecker -Hau(p)tsache exakt"Bronzeapothekia GmbH für "Das interaktive PTA Wissensportal mit eingebautemPrämiensystem"COM.Vision Award:GoldRoche Diabetes Care Deutschland GmbH / cyperfection gmbh für " Die#meinbuntesleben Diabetes Community"SilberÖsterreichische Apothekerkammer / bluesource mobile solutions gmbhfür App " Apotheken und Medikamente"BronzePROMEDICO / Pure Encapsulations® für ""Schlaf gut" - AusgeschlafeneOmni Channel Content-Strategie"CSR.Vision Award:GoldSOZIALHELDEN e.V.Silber L'Oreal Deutschland GmbH/VICHY für "Starke Frauen stärkermachen - Integrationssprachkurs für geflüchtete Frauen zumWiedereinstieg in die Apothekenbranche"BronzeRobert-Enke-Stiftung / mobfish GmbH und migardo GmbH für "EnkeApp"Pressekontakt:VISION.A // APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 514Telefax: 030 - 80 20 80 509E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: http://vision.apotheke-adhoc.de/Original-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell