VISION.A AWARDS 2019: Bewerbungsfrist für Projekt-Innovationen läuft

Berlin (ots) - Ab sofort können sich Querdenker aus der Pharma-und Apothekenwelt bis zum 31. Januar 2019 mit ihren außergewöhnlichenKampagnen, disruptiven Innovationen und kreativen Ideen für denVISION.A Award bewerben. Die begehrten Trophäen werden am 20. März2019 bereits zum vierten Mal im Rahmen von VISION. A - derDigitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC verliehen.Die Fachjury wird Anfang Februar erneut die Qual der Wahl haben.Die Macher haben das Konzept und die Kategorien noch einmalangepasst. Die Kategorien "Kommunikation" und "Apps & Co" werdendifferenziert betrachtet - im Fokus stehenApothekenteams/Healthcare-Professionals auf der einen,Verbraucher/Laien auf der anderen Seite. Zudem werden Innovationen inder Pharma- und Apothekenbranche ausgezeichnet. In diesen fünfKategorien erwarten Preise in Gold, Silber und Bronze dieAusgezeichneten. Zusätzlich gibt es erstmals einen Sonderpreis derJury.KOMMUNIKATION - Verbraucher / Laien: Eine herausragende Strategiesteht am Anfang jeder erfolgreichen Kommunikation. Welche ist Ihreerfolgreichste PR-Kampagne? Welches Konzept hat in 2018/2019 ammeisten überzeugt?KOMMUNIKATION - Apothekenteams / Healthcare-Professionals:Digitale Werbung für Pharma und Apotheke unterliegt strengen Regelnund Richtlinien. Genau deshalb sind wir auf der Suche nach Kampagnenund Maßnahmen, die es trotzdem geschafft haben, ihre Messageeindrucksvoll und kreativ umzusetzen.APPS & CO. - Verbraucher / Laien: Veränderung ist auch im Pharma-und Apothekenmarkt das Maß der Dinge. Mit dem VISION.A Award zeichnenwir aus, wer sich für den digitalen Wandel geöffnet hat undVerbrauchern und Patienten insbesondere mit mobilen Anwendungen denWeg ebnet.APPS & CO. - Apothekenteams: Die Apotheke steht für Vielfalt. Unddie findet sich in der Übersetzung der digitalen Lebenswirklichkeitenin die Offizin. Spannende Ideen und Modelle, die mithilfe von mobilenAnwendungen die tägliche Arbeit erleichtern und Prozesse optimieren,zeichnen wir aus.INNOVATION in Pharma- und Apotheke: Die Pharma- undApothekenbranche verändert sich. Neue Business-Lösungen unddisruptive Innovationen sind gefragt. In dieser Kategorie zeichnenwir den besten zukunftsweisenden Ansatz aus.SONDERPREIS der Jury: Fällt Ihr Best Case unter keine dergenannten Kategorien, dann begeistern Sie die Jury vielleicht für dieKategorie "Sonderpreis", in der Einreichungen geehrt werden, die inbesonderem Maße preiswürdig erscheinen.Die Verleihung der VISION.A Awards 2019 findet am Abend 20. März2019 im Rahmen der Digitalkonferenz VISION.A in Berlin statt. Denspannenden Rahmen für die Award-Verleihung bietet dann das Kühlhaus.Zu gewinnen gibt es Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwertvon mehr als 50.000 Euro. Ihre Bewerbung (PDF, Word, Bild- undVideo-Dateien) können Sie bis zum 31. Januar 2019 elektronisch unterder E-Mail-Adresse award(@)apotheke-adhoc.de einreichen. WeitereInformationen erhalten Sie auch aus den Teilnahmebedingungen unterhttp://ots.de/N6HQnnPressekontakt:VISION.A // APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10178 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 502Telefax: 030 - 80 20 80 509E-Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell