VISION.A 2020: Mit Early-Bird-Ticket 300 Euro sparen / VISION.A Award & Mediabudget sichern

Berlin (ots) - 500 Gäste, mehr als 50 Speaker, eineinhalb Tage Wissen undNetworking pur rund um die Frage: Wie sieht die Zukunft der Kommunikation imdigitalisierten Pharma- und Apothekenmarkt aus? All das erwartet Sie beiVISION.A 2020. Doch das ist längst nicht alles: In einer spektakulärenPreisverleihung werden Healthcare-Helden mit den begehrten VISION.A Awardsausgezeichnet. Jetzt noch bis 24. Januar 2020 kostenlos bewerben, Trophäe undumfassendes Mediabudget abräumen.Bei VISION.A treffen sich am 11. und 12. März 2020 Ideengeber, innovative Köpfeund Brancheninsider des Pharma- und Gesundheitsmarktes. Die Fachkonferenz fürPharma Digital von APOTHEKE ADHOC öffnet bereits zum fünften Mal ihre Türen -erstmals mit dem Exklusivpartner NOVENTI und dem exklusiven MedienpartnerHealthcare Marketing. Getreu dem Motto "ALLES AUF KOMMUNIKATION" dreht sichdabei alles um aktuelle und künftige Kommunikationstrends in Pharma undApotheke. Und Sie können live dabei sein! Schnellsein lohnt sich: Jetzt noch biszum 31. Januar 2020 Ihr Ticket zum Early-Bird-Preis sichern und im Vergleich zumregulären Ticket-Preis 300 Euro sparen.Außerdem haben Kommunikationsprofis, Healthcare-Unternehmen und herausragendeeHealth-Start-ups die Chance, ihr erfolgreiches Projekt auf großer Bühne zusehen. Ob fesselnder Podcast, innovativer Behandlungsansatz oder besondersnachhaltiges Konzept: Am 11. März 2020 werden zum fünften Mal Healthcare-Heldenin verschiedenen Kategorien mit den VISION.A Awards ausgezeichnet. Neben Ruhm,Ehre und einer der begehrten Trophäen winken den Gewinnern Mediabudgets beiAPOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von 50.000 Euro. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis24. Januar 2020!Freuen Sie sich in der disruptiven Atmosphäre des Kühlhaus Berlin auf einespektakuläre Awardverleihung, unsere legendäre After-Show-Party, inspirierendeSpeaker, Innovationen zum Anfassen und natürlich Wissen nonstop mitNetworking-Charakter. Treten Sie in den Dialog mit Digitalexperten,Marketingleads und wichtigen Entscheidern aus der Branche.Das Team von VISION.A 2020 freut sich auf Sie!Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138537/4496308OTS: VISION.AOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell